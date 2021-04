Johanna molesta con “guerreritos” involucrados en fiesta: “No vuelvan más”

Compartir Facebook

Ofuscada. La conductora de Esto es Guerra, Johanna San Miguel, se mostró muy molesta por la actitud que tuvieron Yahaira Plasencia, Facundo González, Pancho Rodríguez y Ximena Peralta por asistir al cumpleaños de la salsera en plena pandemia.

Al iniciar el programa, Johanna San Miguel dio un comunicado por parte de la producción indicando que los involucrados en la fiesta de Yahaira Plasencia no forman más parte de Esto es Guerra por incumplir las normas del reality.

Sin embargo, la conductora pidió que Yahaira, Facundo, Pancho y Ximena no vuelvan más al programa, debido a la falta grave que cometieron, ya que asistieron a una fiesta clandestina que terminó con intervención policial.

“A titulo personal, espero que no vuelvan más, realmente. Esto es una advertencia para todos los que estamos aquí porque no se debe repetir jamás. Hay gente que nos ve, niño que nos ven y nos debemos nosotros absolutamente a dar buenas señales y gesto. No tenemos la mano temblorosa para sancionar y eliminar a quien no cumpla las normas”, mencionó Johanna San Miguel.

Como se recuerda, la cantante de salsa, Yahaira Plasencia, no pasó por alto su fecha de cumpleaños y decidió hacer un fiestón junto a distintos “chicos reality”. Sin embargo, al salir las imágenes públicas, la producción optó por sancionarlos del programa.

