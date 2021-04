Johanna San Miguel a ‘gurreritos’ involucrados en fiesta: “No vuelvan más”

Compartir Facebook

El escándalo protagonizado por los integrantes de ‘Esto es guerra’, Yahaira Plasencia, Pancho Rodríguez, Ximena Peralta y Facundo González, en una fiesta Covid generó total indignación en su conductora Johanna San Miguel, quien tuvo fuertes comentarios contra ellos en la última edición.

“Creemos que este tipo de actitudes son las absolutamente contrarias a las que nosotros tenemos que reflejar como peruanos y como programa. La irresponsabilidad, la falta de empatía, compromiso, falta de respeto hacia las autoridades, es algo que no podemos permitirlo bajo ninguna circunstancia”, aseveró Johana que hasta pidió no verlos más en el reality.

“A titulo personal espero que no vuelvan más. Esto es una advertencia para todos los que estamos aquí, porque esto no se debe repetir jamás”, expresó San Miguel totalmente indignada.

“Sabemos que no tenemos la mano temblorosa para sancionar y eliminar a quien no cumpla con las normas que el Gobierno dispone en este estado de emergencia en el que estamos padeciendo peruanos. No es justo, no estamos de acuerdo. Mil disculpas”, finalizó Johanna San Miguel.

PIDE PERDÓN

Luego que PRO TV decidiera suspender de manera indefinida a todos los competidores de ‘EEG’ que participaron en la fiesta clandestina de Yahaira, Facundo González decidió pronunciarse y hacer un mea culpa por haber incumplido con las normas impuestas por el estado. “Sé que pedir perdón no va a solucionar las cosas, pero aceptar que me equivoqué y pedir perdón es el primer paso para mejorar y aprender de los errores”, escribió el gaucho.