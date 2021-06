Johanna San Miguel a Lapadula: “Agrégame al Instagram, te doy mi número”

Compartir Facebook

La conductora de ‘Esto es guerra’, Johanna San Miguel, se rindió ante el seleccionado nacional Gianluca Lapadula, quien marcó un gol ante Ecuador en el duelo correspondiente por la Copa América.

Los tantos de Gianluca Lapadula y André Carrillo con pase del mismo ‘Bambino’ le dieron una alegría al país al rescatar un punto en un complicado partido contra la ‘Tricolor’.

En ese sentido, la popular Johanna San Miguel, fiel a su estilo, se rindió ante la excelente actuación de Gianluca Lapadula y no dudó en elogiarlo. “Qué rico le queda ese short. Buenas piernas. Un golazo. Agrégame al Instagram, te doy mi número telefónico. Quiero ese polo, así quiero que me apapaches. ¿Carrillo? Está buenazo. Estoy esperándote, ansiosa. Soy tuya ¿Está casado? No importa ¿Lapadula? Igual”, dijo la conductora.

Johanna San Miguel al conocer a esposo de Ivana Yturbe: “Se me ha abierto el apetito”

Johanna San Miguel le hechó ojo al esposo de Ivan Yturbe, Beto da Silva.

La modelo Ivana Yturbe está pasando por uno de los mejores momentos de su vida, al anunciar hace pocos días, que se va a convertir en madre junto a su esposo Beto Da Silva.

La princesita Inca, debutó como reportera en el programa de televisión En Boca de Todos. Al parece Ivana habría firmado con el programa, además de con sus términos y condiciones, para darles información exclusiva en inédita de su embarazo.

La influencer arrancó su primera entrevista con Johanna San Miguel, la conductora de televisión y presentadora del programa de reality “Esto es Guerra”.

“Y, ¿qué tal tu esposo? Guapo?” preguntó la conductora. La reportera Ivana respondió “Es guapo, guapo. Yo lo amo pues Joha Quiere ser cirujano plástico na ¿cómo me vas a preguntar eso?”.

Ambas siguieron hablando del jugador de fútbol “¿Tiene buen cuerpo o cómo es la ‘chata’. “Es jugador de fútbol, tiene cuerpo de futbolista”, respondió rápidamente Ivana.

La princesita Inca le mostró un par de fotografías del jugador y para Johanna, fue suficiente para que la conductora diga “Uy no, se me abrió el apetito. Está lindo el chico. Qué regio. Aceptado».

