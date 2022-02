Johanna San Miguel anunció la vuelta de ‘Esto es guerra’: “en pocos días regresa”

Compartir Facebook

En la última edición de ‘Esto es Habacilar’, Johanna San Miguel presentó el juego ‘quita prendas’, sin embargo, al poco rato dijo que debía anunciar algo importante. La vuelta de ‘Esto es guerra’ se dará en los próximos días.

Ante lo dicho por la conductora de televisión, su dupla Roger del Águila le preguntó si podían extender unos cuantos días más ‘Esto es Habacilar’, sin embargo, la respuesta de la popular ‘Chata Power’ fue negativa.

«Atención, en pocos días regresa Esto es Guerra por América Televisión y el casting va a ser a nivel nacional costa, sierra y selva», expresó.

Raúl Romero habló de ‘Esto es Habacilar’: “Es otra cosa, debió tener otro nombre”

El popular ‘cara de haba’ rompió su silencio sobre ‘Esto es Habacilar’ y dejó en claro que tampoco gusta de la nueva propuesta del programa.

En las últimas horas, se hizo viral un video de TikTok en el que una fan de Raúl Romero logra tener una conversación con él sobre ‘Esto es Habacilar’. La mujer fanática del ex conductor de televisión, al principio, le expresa su admiración y a la vez nostalgia por no poderlo ver en la pantalla chica.

“Raúl, te amo. ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué no estás en Habacilar? Ya no veo por eso”. Se escucha decir a la mujer y a lo lejos se puede ver a Raúl Romero haciendo deporte cerca de su hogar.

El popular ‘cara de haba’ le agradeció las tiernas palabras a la mujer y le explicó que ‘Esto es Habacilar’ no era lo mismo que el ‘Habacilar’ que él conducía. Con unas breves palabras, Raúl reveló que no está de acuerdo con la versión actual del programa.

“Habacilar no está todavía en la tele. Es otra cosa, debieron haberle puesto otro nombre”, se le escucha decir al ex conductor de televisión.

