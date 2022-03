“Johanna San Miguel barrerá el piso con él”: Magaly sobre posible ingreso de Renzo a EEG

Compartir Facebook

Rumores apuntan que Renzo Schuller sería el nuevo conductor de ‘Esto es guerra’ en reemplazo de María Pía Copello, quien solo está “de pasadita”, según Magaly. Al respecto, la periodista analizó cómo sería un encuentro entre Johanna San Miguel y el exconductor de ‘Combate’.

“Renzo Schuller sin Gian Piero Díaz no es nadie, ese debe ser un rumor mal intencionado, cómo van a poner a Renzo Schuller allí (en Esto es guerra). Yo no lo creo, eso debe ser de alguien que quiere bajarles los bonos (a EEG). Renzo y Gian Piero era una dupla donde siempre he pensado que el más talentoso era Gian Piero Díaz, el otro era su complemento… Renzo no es una persona que tenga simpatía”, dijo Magaly.

Magaly confesó que prefiere ver enfrentada a Johanna San Miguel con María Pía Copello, pues ambas tienen el temperamento parecido, mientras que a ‘Shushu’ lo ve muy dócil.

“Creo que Johanna San Miguel es la que seguirá. María Pía tiene otros intereses, se dedica a sus redes sociales, pero Johanna y Renzo, ¿cómo será? Johanna, que tiene más cancha como comediante, porque ha hecho stand up comedy, va a barrer el piso con el otro, no va a poder, ella es más rápida que Renzo Schuller”, comentó la periodista.

Janet Barboza defendió a Brunella de críticas de Magaly: “Algunas feas critican a las bonitas”

A Brunella no le gustó nada esos comentarios y mucho menos las burlas, pero el productor de su programa decidió sacarlo al fresco en un recuento de lo mejor de la semana en ‘América Hoy’.

Luego de presentar el recuento, Brune se mostró bastante enojada y dijo lo siguiente: “Si van a poner una nota, señor productor, que la pongan completa, no la corten… Todos se pueden equivocar, pero yo lo corregí al instante”, dijo.

Janet Barboza, su compañera de conducción, notó la molestia de Brunella y decidió salir en su defensa y lanzarle tremendo dardo a la ‘urraca’. “Mi querida Brunella Horna recuerda que hay feas que durante toda su existencia van a criticar a las bonitas”, expresó.

