Johanna San Miguel destaca dupla con Gian Piero Díaz: “hemos hecho una súper química”

Gian Piero Díaz se despidió de ‘Esto es guerra’ de los programas realitys luego de empezar esta aventura hace 10 años con ‘Combate’. Johanna San Miguel también conductora de dicho programa no puedo evitar conmoverse.

“Se va Piero, y eso, la verdad, como que me duele un montón. Hemos hecho una buena y súper química. La tenemos clara, esto es una competencia y cada uno va a luchar por lo que quiere, pero más allá de eso somos patas, es triste que se vaya”, señaló.

En tanto, Gian Piero Díaz, aprovechó los últimos minutos del último programa de ‘Esto es guerra’ tras la victoria de los guerreros frente a los combatientes y agradeció a todos por el apoyo de siempre.

“Me voy con una experiencia maravillosa de haber compartido contigo (Johanna San Miguel). Era mi sueño compartir contigo, poder jugar, poder divertirnos. La he pasado espectacular”, señaló visiblemente emocionado.

“Guerreros, los adoro, ustedes lo saben, los quiero de todo, corazón; y Combatientes, ustedes son la razón por la que he estado estos 10 años defendiendo los colores rojo y verde, y no me voy a cansar jamás de decirlo: ‘Combate es bacán’. Gracias a todos, en algún momento nos volveremos a encontrar”, finalizó.

“Muy pronto nos volveremos a ver”

A través de sus historias de Instagram, Gian Piero se pronunció una vez más para hablar sobre su salida del programa. Él se dirigió específicamente a todos los fanáticos y agradeció el cariño incondicional que le brindan para esta nueva etapa de su vida.

“Ustedes saben perfectamente que yo no soy mucho de hacer este tipo de videos, pero creo que la ocasión lo amerita. Quiero agradecerle a todos por las muestras de cariño, tanto a los fanáticos de los guerreros como a los de los combatientes”, inició diciendo.

