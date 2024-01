Johanna San Miguel ‘jura’ que desconocía el ingreso de Katia Palma a EEG: «Nadie me dijo nada»

La última temporada de «Esto Es Guerra» arrancó con bombos y platillos, y la noticia más impactante para Johanna San Miguel fue llegada de Katia Palma al reality. Y sí que dejó a todos con la boca abierta. Johanna afirmó que no sabía nada al respecto.

Johanna San Miguel ‘jura’ que no sabía ingreso de Katia Palma

En el arranque de la nueva temporada de «Esto Es Guerra», Johanna San Miguel reveló su total sorpresa al enterarse de la participación de Katia Palma en el reality. La presentadora en declaraciones a la prensa se confesó.

En palabras de Johanna: » Te lo juro por la sarita que no pensaba que iba a estar Katia. A mí nunca me dijeron nada, hoy me he enterado de esto. Que tal nivel de hermetismo tiene la producción que no sabíamos que iba a pasar. Vengo hoy y me entero hace dos horas».

La tensión entre Johanna San Miguel y Katia Palma ya se siente en el aire. Johanna, sin pelos en la lengua, afirmó que no tiene intenciones de ser amiga de Katia durante el programa, porque ambas están ahí para competir.

Y eso no es todo, Johanna también reveló que tiene varios ‘haters’ que no la quieren en el programa. Pero ella está más fuerte que nunca: «Yo seguiré porque tengo 12 años siendo emblema del mismo».

Esta vez, «Esto Es Guerra» no solo trae drama entre los participantes, sino también cambios en la conducción. Ahora son cuatro los conductores que estarán al frente del reality. Johanna San Miguel, Renzo Schuller, Cristian Rivero y la recién llegada Katia Palma.

La vuelta de Cristian Rivero a la televisión tomó por sorpresa a Johanna San Miguel. Ella, sin entender nada, le soltó: «No lo puedo creer. ¿Qué haces acá? No lo entiendo. Te dejé hace un montón de rato en el otro canal. Me vine para acá y tú seguías allá amarrado y agazapado y de pronto entro a mi casa y me encuentro con un outsider?».

Y claro, Cristian Rivero no se quedó callado y le pidió que lo vea como un invitado, no como un forastero. Luego Rebeca Escribens le anunció que no era un invitado sino su compañero de conducción.

Johanna y Katia comparten risas en pausa comercial

Pero aquí no acaba la trama. La llegada de Katia Palma a «EEG» causó revuelo y una tensa situación con Johanna San Miguel. Sin embargo, las cámaras captaron un momento intrigante durante la pausa comercial. ¡Katia y Johanna compartiendo risas! ¿Será todo un show para la tele o realmente hay buena onda entre ellas detrás de cámaras?

La incertidumbre sobre la realidad de las interacciones entre Katia Palma y Johanna San Miguel ha llevado a especulaciones. Un video en redes sociales las muestra sonriendo y conversando durante la pausa comercial. ¿Actuación o realidad? El público está más intrigado que nunca.

Con esta nueva temporada de «Esto Es Guerra», la polémica y el misterio están a la orden del día. ¡Y parece que las sorpresas apenas comienzan!