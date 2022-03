Johanna San Miguel niega enemistad con María Pía: “somos apasionadas”

Compartir Facebook

La lucha por ganar en la competencia, siempre hace que los participantes protagonicen múltiples dimes y diretes. Esto es lo que ocurre en Esto es guerra con Johanna San Miguel y María Pía Copello, defendiendo a Esto es guerra y Combate respectivamente.

Al respecto, la popular ‘mamá leona’ aclaró mediante sus redes sociales que no existe ninguna enemistad con María Pía Copello, sino que simplemente cada una defiende sus colores.

“Muchas cosas pueden pasar en el set de @estoesguerraperutv Ambas somos apasionadas por nuestros equipos y luchamos cada punto, pero no hay duda que la dupla con @piacopello es divertida y la pasamos bien”, escribió sobre un video donde está junto a María Pía.

María Pía pide que no inventen ‘bronca’ con Karina Rivera: “rivalidad innecesaria”

“Nuestra historia está hecha de cosas buenas y de cosas malas, y de todo se saca una experiencia, pero, de verdad, yo tengo unos recuerdos maravillosos de María Pía y Timoteo”, dio María Pía Copello en conversación con América Espectáculos.

Según María Pía Copello, no se arrepiente de haber sido parte del programa infantil: “Yo lo que dije fue que lo que me arrepiento es de haber tomado esa decisión porque en algún momento, durante muchos meses, los niños y el público en general, por la confusión que se genera, me decían Karina, entonces es algo que no repetiría con la experiencia que hoy tengo, pero no que no entraría a reemplazar a alguien porque finalmente yo no sabía los temas internos que habían y también porque era una oportunidad para mía”, comentó.

La popular en TikTok contó también que hasta el momento no ha podido dialogar con Karina pero en todos los casos, siempre le deseará lo mejor. “De verdad no ha habido oportunidad, no es que ni ella ni yo hayamos dicho ‘no, no nos queremos juntar’”, comentó, y aseguró que se trata de una “rivalidad innecesaria”.

