John Kelvin confesó que así como engañó también le sacaron la vuelta

El cantante John Kelvin Sarmiento, está feliz porque le va mejor que nunca con la popular orquesta ‘Los 5 de Oro’ y este martes 30 celebrarán a lo grande el Día del Trabajo en un gran concierto realizado por radio Karibeña en El Bosque de Villa El Salvador junto a Papillón y Corazón Serrano.

“Será un gran homenaje al trabajador, la música de Los 5 de Oro está subiendo como la espuma y eso se refleja en nuestra recargada agenda de presentaciones”, comentó el talentoso vocalista que aseguró que ahora es un hombre maduro y reveló que así como él fue infiel también lo engañaron y decidió perdonar.

-¿Has cometido algún pecado?

No creo haber cometido pecados, pero si he hecho travesuras. Para mí pecado es robar, eso nunca he hecho, también es no honrar a tus padres, no ser buen padre, abandonar a tus hijos, esos son pecados.

-¿Cómo va tu relación?

Está bien, ha tenido sus tropiezos no lo voy a negar, es muy complicado llevar una relación con un artista, por la magnitud del trabajo, pero ya llevo 10 año entre peleas, separaciones y regresos. En la relación tiene que haber mucha comunicación, yo amo a mis hijos, me considero un súper papá, no puedo estar lejos de ellos.

-¿Cuál es el secreto para durar tantos años?

Confianza, conversar bastante, si cometí un error como pareja, asumir mi error y no volverlo a cometer. Por un error o una falta no se va acabar tu relación, puede haber discusiones o infidelidad, tienes que tener tiempo para tus hijos y para tu pareja, los detalles. Construir una familia es de valientes, desarmarlo lo haces en un segundo.

-¿Alguna vez has perdonado una infidelidad?

He perdonado, pero si no hay amor y creen que lo mejor es separarse háganlo, si no se llevan bien no hay nada. Tentaciones hay en todos lados, para el hombre y la mujer, quien soy yo para juzgar a alguien si me perdonan tengo el derecho de perdonar también. Pero no siempre vas a perdonar. (J.Aspilcueta)