John Kelvin ha bajado 20 kilos tras operación de la manga gástrica

El cantante John Kelvin habló con Diario Karibeña sobre el cambio que tiene en su figura luego que se sometiera a una intervención de la manga gástrica, el cual le ha hecho perder cerca de 20 kilos de peso.

-John ahora tienes una nueva figura…

Si, ahora estoy pesando 76 kilos, antes pesaba 94 kilos. Tengo 18 kilos menos y seguiré bajando.

-¿Cómo te sientes con este cambio?

Todo el mundo se sorprende, la gente me pregunta por mi cambio. Yo me siento contento, ha vuelto el John Kelvin de antes, porque era así pero por una mala alimentación hizo que suba de peso.

¿Qué te llevó a hacerte la manga gástrica?

Porque lo necesitaba, no iba a esperar unos años más y sufrir de diabetes, así que mejor soy precavido y lo evito de raíz.

-¿No consideraste hacer dietas o ejercicios?

No porque soy muy práctico, el tema de dietas a mí no me funcionan entonces tenía que ser más drástico por mi salud.

-Tu vida debe haber dado un cambio radical…

Es increíble como mis órganos funcionan como antes. Me siento como si tuviera 20 o 21 años cuando en unas semanas ya voy a cumplir 33.

-Se podría decir que has bajado de kilos y años…

Sí y justo hablando de mi cumpleaños, el día 20 de setiembre voy a celebrarlo con un evento de artistas de salsa y cumbia, se llama ‘Primer SalsiCumbia Primavera Fest’ y va a ser en la discoteca Cocos de la av. Arequipa.

-Debe ser un cambio total el verte al espejo…

Ahora me están viendo flaco, pero en unos meses ya van a ver más cambios en mi masa muscular porque empezaré a hacer ejercicios. Me falta competir un poco para entrar a ‘Esto es Guerra’ (risas). Cuando esté así ya me animo a hacer mi primer desnudo