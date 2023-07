John Kelvin se confiesa tras salir de la cárcel: “Jamás imaginé pasar por algo tan duro”

Tras permanecer cinco meses en prisión, John Kelvin reapareció en televisión peruana y se mostró arrepentido al relatar cómo fue su paso por prisión.

El cantante estuvo recluido cinco meses en el penal de Lurigancho por no haber cumplido con la orden de alejamiento que Dalia Durán le impuso. Sin embargo, este mes logró salir de prisión gracias a que la Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria aceptó los pedidos de su equipo legal.

Tras esto, el cantante se mostró contento y agradecido de quedar en libertad mediante sus redes sociales. No obstante, recientemente decidió salir en televisión y contar como fue su experiencia en la cárcel.

¿Qué dijo John Kelvin?

El cantante de cumbia se presentó en el programa ‘El Reventonazo de la Chola’, donde se disculpó por sus errores cometidos en el pasado. Allí se mostró totalmente arrepentido y compartió con el público como fue su experiencia en el penal y que hizo durante ese tiempo.

“Ha sido muy difícil, jamás imaginé pasar por algo tan duro. Estoy arrepentido, todos los seres humanos partimos de un inicio y tenemos derecho de volver a empezar, todos nos equivocamos. Yo me equivoqué, pedí perdón de corazón, Él (Dios) me escuchó y hoy te puedo mirar a los ojos porque estoy en paz conmigo mismo. Estoy iniciando una etapa”, empezó diciendo.

John Kelvin también dejó claro que ser una figura pública no le favoreció durante el proceso, pues asegura que su estadía en prisión fue uno de los momentos más duros de su vida. Sin embargo, indicó que enfrentó su estadía en prisión con pasatiempos como el canto y a la confección de accesorios junto a otros presos.

“Fue muy triste, mi corazón estaba muy oscuro, mis mensajes nulos, estaba cegado. Estuve haciendo cosas muy productivas, pero nadie me dio un espacio para hablar de eso. Hice un teatro musical y talleres de cuerpo, hemos hecho maletas, maletines, billeteras y demás”, expresó.

Mandó conmovedor mensaje a sus hijos

El cantante de cumbia aprovechó su aparición en televisión y no dudó en enviar un mensaje a todos sus hijos. Él les expresó lo mucho que los ama y les pidió perdón por los actos que cometió, además les aseguró que se volverán a ver más adelante.

“Yo les diría que papá está aquí, siempre estuvo para ustedes. Que los ama con todo el corazón. Y cuando Dios me lo permita compartir momentos felices, volveremos a estar juntos. Este camino no ha sido fácil para ustedes y les pido que me perdonen. Yo los amo con todo el corazón, sé que pronto nos volveremos a encontrar”, indicó.