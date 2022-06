John Kelvin tendrá que pagar 10 mil soles de reparación civil a Dalia Durán tras sentencia

Compartir Facebook

Tras haber estado al rededor de 9 meses recluido en el penal de San Juan de Lurigancho tras haber sido denunciado por su ex pareja y madre de sus hijos Dalia Durán, el cantante John Kelvin fue sentenciado a 21 años de cárcel.

Como se recuerda John Kelvin fue acusado de violencia física y psicológica por parte de Dalia Durán lo que lo llevo a pasar sus días tras las rejas.

Dalia ya se había referido respecto a la situación del padre de sus hijos y afirmó que jamás lo odiaría pues compartió con el 13 años de su vida en los que lograron criar a sus pequeños hijos.

Ante la sentencia hecha pública el día de ayer Dalia Durán no ha brindado ningún tipo de declaración.

Dalia Durán hace revelación sobre ofertas de trabajo: “Tengo seis trabajos”

La cubana se pronunció con un medio local sobre la ola de críticas que ha recibido por supuestamente rechazar un trabajo, y explicó la situación.

Dalia Durán está mejorando poco a poco su situación laboral por la cantidad de ofertas de trabajo que ha recibido. Y se tomó el tiempo de hablar con un medio local para explicar que ella no ha rechazado ningún trabajo que le han ofrecido.

“Nunca lo rechacé, eso fue conversado. Soy libre de aceptar lo que se adecúe a mi rutina porque no puedo descuidar a mis bebés. No me fastidia ningún calificativo, es parte de estar en el medio, por eso siempre es bueno hacer una pausa. Lo mío es dedicarme a mi hogar y trabajar”

La cubana hizo un recuento de todos los trabajos que ha aceptado actualmente, entre los que se encuentran las dos cevicherías en las que le ofrecieron trabajo. Según lo que mencionó, Dalia tendría alrededor de seis trabajos actualmente, y estaría partiéndose le lomo por sus hijos.

“El sábado empiezo como anfitriona en una cebichería, luego me voy a un karaoke en Surco. Todo esto los fines de semana. Además soy imagen de tres locales y el próximo miércoles voy a participar en un desfile de modas”, señaló.