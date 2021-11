Jonathan Maicelo asegura que ya sabe quién lo amenazó con granada: “Yo estoy investigando”

Compartir Facebook

El boxeador reveló que ha tenido que buscar hasta en prisiones para saber quién o quiénes son los responsables de querer amenazarlo.

Jonathan Maicelo sorprendió hace unos días al anunciar que habían dejado una granada y balas en la puerta de su local en San Juan de Lurigancho. Él contactó con las autoridades correspondientes, pero a su vez, decidió hacer una investigación por su cuenta, dado que no recibía respuesta de la policía.

“Yo sé que nadie te deja eso así no más (…) eso que a mí nunca me han amenazado, nunca me han dejado un regalito así”, señaló Maicelo.

“Yo por mi cuenta ya los estoy investigando ya, la policía hasta ahora no está haciendo nada, son los que llamaron a ustedes a la prensa, yo la verdad siempre mantuve top secret, todas mis cosas en general”, añadió el boxeador.

Pero lo que más sorprendió es que Maicelo asegura que en toda su investigación, tuvo que asistir hasta a prisiones y contactar con amistades de la vida picante, para poder dar con el paradero de los amenazadores. Y logró dar con el nombre de la banda criminal que al parecer, lo acecha.

“Ya yo sé quiénes son, es una banda bastante movida allá en San Juan de Lurigancho, son varias bandas y esta banda parece que quieren identificar a las otras bandas porque parece un nombre ahí (…) quién es tan es*** para enviarte una nota diciendo que te va a matar y poner su nombre”, señaló.

El boxeador peruano esta vez acaparó las portadas pero no por escándalos sino porque Maicelo ha sido víctima de la delincuencia en el país tras el robo de sus cosas personales en su gimnasio.

Según el deportista narró a las autoridades, el se encontraba en su local junto a unos amigos y de repente se acercaron dos sujetos aparentemente extranjeros para de frente robarle lo que tenia encima. Lograron arrebatarle su reloj, su celular pero lo que más le indigno a Jonathan fue el robo de su cadena valorizada en nada más y nada menos que 18 mil soles.

El desarrollo de este terrible momento se dio en el gimnasio de Maicelo ubicado en Avenida Sucre, distrito de Pueblo Libre donde se dedica a recibir a diversas personas que desean cambiar su estilo de vida para hacerla más saludable.

Asimismo, el personal del gimnasio ha evitado dar algún tipo de declaración sobre como sucedieron los hechos a los medios de comunicación pues se sabe que el boxeador se encuentra haciendo todo lo necesario para dar con el paradero de los delincuentes.

