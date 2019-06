Jonathan Maicelo denuncia a chicos reality por supuesta estafa piramidal

El supuesto “negocio rentable” que se trataría de una “red de mercadeo” que vienen promocionando los ex chicos reality Mario Hart, Korina Rivadeneira, Christian Domínguez y Michelle Soifer está provocando una gran polémica, por la serie de denuncias que están saliendo a la luz.

Tras este escándalo la Superintendencia de Banca, Seguros (SBS) se pronunció y alertó a los usuarios que tengan cuidado con participar en este tipo de negocio que ofrecen “grandes ganancias” pues podrían perder los ahorros de toda la vida.

Sin embargo, quien salió al frente de este escándalo es el deportista nacional Jonathan Maicelo que arremetió contra los ex chicos realitys por incentivar desde sus redes sociales a sus seguidores a unirse a las redes de mercadeo a pesar que es una “estafa”.

“A todos esos pend…. que arman vasitos, tiran dados y juegan a las charadas, no sigan promoviendo las redes de mercadeo, es estafa. Te endeuda todo ese mecanismo piramidal. Trabajando vendiendo caramelos ganas más plata(es un trabajo honrado, sin pedir limosna)”, escribió en su cuenta de Facebook el popular boxeador.

“No hagan ganar plata a esos vagos”

Según Maicelo, lo único que buscan los ex integrantes de realitys es solo captar a personas para quedarse con su dinero. “Gente de m… que aprovecha sus redes sociales para estafar sin conocer de esto. Solo captan gente así que señores tengan cuidado. No hagan ganar plata a esos vagos de m… No sean huev…”, expresó.

El pugilista aseguró que los negocios que él tiene no tienen punto de comparación con estos. “Yo hice empresa a través de trabajo y disciplina. ‘Sano pero no hue…’ fue mi lema. Yo soy empresario, tengo 2 negocios reales, físicos. Yo no estafo. Yo aprovecho mis redes sociales para abrir los ojos de la gente”, afirmó Jonathan Maicelo.

¡Tengan mucho cuidado!

La “red de mercadeo muy rentable” que promocionan los conocidos personajes de Chollywod y cuya inversión puede generar ganancias de más de US$25.000 mensuales, según afirmó Mario Hart, pertenecería a IMarketslive (IML).

Para ello, uno debe inscribirse pagando una cuota de inscripción de US$225 y un monto mensual de US$160. La red además, consiste en traer más personas para que se inscriban y crear una estructura que le permita ganar US$37,5 semanales por cada tres invitados.

Sin embargo, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) informó que el esquema de negocios denominado IMarketslive o IML no tiene autorización para captar dinero del público y alertó a los usuarios que tengan cuidado con participar en este tipo de negocios.

Imarketslive es un esquema de negocio que no ofrece un producto sino un servicio de asesoría a través del cual el usuario que pagó su cuota de inscripción aprende a invertir en el mercado Forex (o mercado de divisas).

“No es estafa”

Ante las acusaciones que vienen recibiendo Mario Hart y Micheille Soifer, su abogado Yorry Warthon aclaró que el negocio que ellos tienen no es una estafa. “Se ha especulado que ellos son propietarios de una estructura de negocios piramidal destinada a estafar a las personas y queremos aclarar que esto es absolutamente falso”, comentó.

“Ellos hacen marketing por suscripción, ellos no venden productos, lo que hacen es desarrollar habilidades financieras a través de un staff de profesores especializados y certificados. No están suscritos al Sunedu por eso no dan certificados”, manifestó.

“Mario esta mortificado porque está en un negocio que él apostado, al que le ha dedicado bastante tiempo. Mario no es el dueño, es un elemento de toda esta gran organización, de esta empresa que está constituida en los Estados Unidos. Ellos (la empresa), lo que hacen es recibir una membresía y contraprestación de educación financiera, para que los usuarios aprendan como invertir en la bolsa de valores de Lima. Micheille también está molesta y ellos están de acuerdo en iniciar acciones legales por delitos contra el honor, tanto por la vía penal como por la civil”, reveló Warthon.