¡Víctima de la delincuencia! “Ya los tengo volteados”, Jonathan Maicelo denuncia robo en su local

Jonathan Maicelo se mostró indignado tras denunciar el robo de uno de sus locales, es así que el boxeador al parecer ya habría identificado a los responsables de este delito para que puedan asumir su condena en prisión.

El deportista usó sus redes sociales para dar a conocer esta noticia sumándose a la gran ola de delincuencia en la que se encuentra nuestro país, diversos usuarios le pidieron a Maicelo que no se rinda hasta llegar con el paradero de los ladrones.

Denuncia robo

Jonathan Maicelo se convirtió en una víctima más de la ola de delincuencia de nuestro país, esta vez el deportista usó sus redes para que a través de un video de vigilancia de a conocer lo que pasó con unos de sus locales.

Y es que en el video se logra apreciar como dos sujetos entran al local de boxeador y se llevan todo lo que encontraron al paso en especial el dinero que encontraron en la caja registradora.

Afortunadamente, todo el suceso quedó registrado en sus cámaras de seguridad para que pronto pueda llegar con los responsables y hasta ha advertido que tomará acciones en contra de los delincuentes.

«Lacras se metieron hoy a mi local @maicelo.restobar de Armando Blondet, igual ya los tengo goleado», empezó diciendo Maicelo bastante indignado con la inseguridad ciudadana.

Incluso, recalcó que inspectores de la municipalidad siempre acuden a su local, cosa que ya lo tenía bastante incómodo, sin embargo, resaltó la falta de acción ante un robo.

«Local q siempre la @munisanisidro se la pasa hostigando, mandando fiscalizadores, serenazgo etc… pero pa’ mantener la seguiridad ni MIER$&!!», finalizó molesto el boxeador.

Diversos usuarios tampoco fueron ajenos a lo sucedido y afirmaron que solo será cuestión de tiempo que el deportista logre encontrar a los sujetos y haga justicia con sus propios medios.

«Que Dios les tenga misericordia, por qué Maicelo no», «Necesitan un cariñito urgente», «Cuando lo tengas face to face, dile Fuiteees», «Cazalos y dale clase de boxe», «Empezó la búsqueda implacable», fueron algunos de los comentarios.

Completamente enamorado

Hace un par de días, Samantha Batallanos causó revuelo en el mundo del espectáculo nacional con sus declaraciones. Ante los rumores de un distanciamiento del boxeador, la reina de belleza descartó esta versión y señaló que el boxeador “está en su poder”.

“Yo tengo que ser dueña de todos sus restaurantes. No pues, no me va a costar tanto, papito, para en un año terminar. Él está en mi poder, no hay forma que lo suelte. Ahorita lo tengo trabajando, ahí haciendo las monedas (…) Cuando sea millonario y me dé la verdadera roca, ahí le digo que ya (para casarse)”, señaló Samantha Batallanos.

Esto desató una ola de críticas en redes sociales, ya que muchos usuarios la tildaron de “interesada” y “sin escrúpulos”. Ante esto, en “América Hoy”, Samantha Batallanos se defendió y descartó ser una persona interesada.

“Todo el mundo sabe que Jonathan no es millonario. Cuando dije que está haciendo monedas es porque está trabajando y sacándose la mugre (…)Jonathan es un hombre de alto valor, él no amilana que yo le diga que quiero que sea millonario. Eso es no ser mediocre”, expresó.

“En algún momento él logrará cumplir sus sueños y ya no vamos a andar en moto porque si yo fuera una interesada no estaría con él. Andamos en moto, andamos en taxi. Me subo con tacos y lo abrazo, nos vamos a los locales”, explicó Samantha Batallanos.