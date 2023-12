¡Se achoró! Jonathan Maicelo le manda carta notarial a Milena Zárate ¿Qué dijo?

Jonathan Maicelo no se quedó de brazos cruzados tras las recientes declaraciones de Milena Zárate donde afirmó que al parecer el boxeador la habría dejado sola luego de negarse a tener intimidad con él.

El deportista fue entrevistado en el programa de ‘Dilo Fuerte’ de Lady Guillén donde contó su verdad de los hechos tras ser acusado por su expareja Samantha Batallanos de agresión física y psicológica.

Explota contra Milena

Jonathan Maicelo habló por primera vez sobre el escándalo que se desató luego de haber sido denunciado por su expareja Samantha Batallanos quien se presentó en el programa de Magaly Tv la Firme contando haber sido víctima de agresión por parte del boxeador.

Es así que el deportista decidió no quedarse callado y habló para el programa de Lady Guillén donde aprovechó para referirse a las últimas declaraciones de Milena Zárate donde reveló que Maicelo la dejó plantada luego de que se negara a tener intimidad con él.

“Se le ha enviado una carta notarial por lo que está diciendo, tiene que comprobarlo”, dijo Jonathan ofuscado por las palabras de Milena.

Incluso, el deportista recalcó que no recuerda que hayan pasado esa situación mientras estaban en Nueva York por lo que está tomando acciones legales en su contra.

“Eso es mentira, no recuerdo ese episodio, nunca pasó, nunca sucedió”, agregó indignado.

Por otro lado, Jonathan Maicelo aseguró que Milena Zárate y él nunca fueron pareja, solo salieron por algún tiempo.

“El episodio que pasó, que lo demuestre, yo ya hablé con mi abogado, se le va a enviar una carta notarial para que se rectifique”, acotó.

¿Qué dijo Milena?

La colombiana Milena Zárate estuvo en el programa «América Hoy» en donde contó detalles de un episodio que vivió con Jonathan Maicelo en Nueva York.

Ella contó que durante este viaje ambos eran amigos y apenas estaban conociéndose. Sin embargo, el empresario reconoció que había coqueteos entre ellos, pero hubo comportamientos que no aprobaba.

Por tal motivo, Milena Zárate reveló que el boxeador habría querido tener intimidad, pero ella lo rechazó. Esto habría ocasionado la molestia del deportista, quien dejó botada a Zárate en Nueva York, según lo que relató la colombiana.

«Él llega al hotel donde yo estoy y me dice bueno, cómo es la vaina, porque era que él estaba ahí insistente, insistente», contó.

«Yo le dije no, porque no, porque yo no quiero”, agregó. “Me dejó botada en el hotel y me dejó tirada en Nueva York, yo tenía que ver cómo devolverme porque yo estaba sola en un país que no conocía, al que había ido por él”, contó Milena Zárate.