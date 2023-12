Jonathan Maicelo regala anillo a Samantha Batallanos, pero lo exhiben: «¿Ya se divorció?»

Jonathan Maicelo, el boxeador que nos tiene acostumbrados a sorpresas, le regaló un anillo a su pareja Samantha Batallanos. Ante ello, los conductores de «América Hoy» empezaron a especular que le habría propuesto matrimonio.

Luego de escuchar esto, Sofía Franco preguntó si el empresario ya estaba divorciado, lo que sorprendió a Janet Barboza, pues ella no sabía que se encontraba casado.

¿Jonathan Maicelo sigue casado?

Todo comenzó en «América Hoy» cuando Jonathan le obsequió un anillo a su enamorada Samantha. ¿Compromiso en puerta? Pero, Sofia Franco no se quedó callada y le lanzó una bomba: «¿Ya se divorció? Porque Débora es la madre de los niños».

Recordemos que Maicelo se casó en 2011 con Débora Luna Victoria Gamarra, la mamá de sus hijos, pero parece que las aguas no están tan tranquilas como aparentan.

Janet Barboza, curiosa como siempre, preguntó en el programa si Maicelo ya se había divorciado. La respuesta de Sofia fue como una balde frío de realidad: «Sigue casado».

Sofia, sin pelos en la lengua, dejó claro que aunque Maicelo esté regalando anillos a Samantha, su relación legal sigue siendo con Débora.

No es un anillo de compromiso, sino un anillo de promesa

Samantha Batallanos minimiza el regalo de Maicelo. Pero, ¿qué piensa Samantha de todo esto? La chica no se anda con rodeos y aclaró que el anillo no es de compromiso. «Es uno más para mi colección», dijo con toda la tranquilidad del mundo.

¿Compromiso en puerta? Samantha nos dejó con la intriga, pero al menos sabemos que, según ella, ¡no hay boda a la vista! «El anillo de compromiso formal ese todavía no me lo ha dado», señaló. Además, destacó que si bien no es de boda, es uno de promesa de que suceda algo más adelante. Así, Samantha no descartó la posibilidad de una boda.

Por otro lado, aclaró que si el anillo fuera para casarse tendría que habérselo dado en una ceremonia. «El de compromiso se tendría que dar en un tipo de ceremonia. Este anillo fue como una promesa. Un símbolo más de nuestro compromiso actual», contó.

Si bien es cierto, actualmente no han definido uno boda, Samantha confiesa que se respetan el uno al otro. «Al hecho de convivir, de respetarnos, de ser fieles, de tener lealtad el uno al otro ya es un tipo de compromiso», aclaró.

Por último, afirmó que le gustaría casarse. «Sí, a mí sí me gustaría», dijo Samantha Batallanos. Por su parte, Jonatan Maicelo también aclaro que no era un anillo de bodas. «Ese no es un anillo de compromiso por si acaso. Ese es un anillo de promesa».

En resumen, el regalo de Maicelo dio de qué hablar, con Sofia Franco como la voz de la razón recordando momentos pasados y Samantha minimizando todo, ¿o no?. ¡La farándula no deja de sorprendernos! Estaremos pendientes de cualquier actualización.