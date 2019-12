El fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela confirmó que el ex jefe Odebrecht en el Perú, Jorge Barata será sometido a nuevos interrogatorios durante el 30 y 31 de enero del próximo 2020, año en que se podría tener toda la información sobre el mega caso de corrupción Lava Jato.

Señaló que para lograr esta nueva diligencia con Barata, se suscribió un nueva acta de compromiso con el procurador federal de Brasil, Orlando Martello, paso necesario para lograr estar frente a los ex ejecutivos de Odebrecht.

“Ya se coordina la entrevista con Jorge Barata para el 30 y 31 de enero y no se descarta que pueden haber otros interrogatorios durante esa semana y la siguiente”, precisó Vela.

Vela hizo un balance de los interrogatorios a los exdirectivos Luiz Antonio Mameri, Luiz Da Rocha Soarez y Renato Ribeiro Bortolletti, e indicó que se permitió dilucidar todo lo concerniente a la información obtenida en los servidores Drowsys y My Web Day.

“Tenemos un compromiso de entrega de información quincenal del proveedor GR Compliance, que va ser canalizado a través de Odebrecht”, expresó el coordinador del equipo Lava Jato.

“Luego del ingreso de esa información que será procesada por los fiscales del equipo especial, ellos determinarán todos los niveles de preguntas y quizás también qué otras personas involucradas en el tramado de estas investigaciones puedan ser citadas en su oportunidad”, refirió.

DARÁN FORMA

Se supo que los nuevos interrogatorios de enero serán para darle una forma final a los testimonios de los ex ejecutivos de Odebrecht, que comprometieron a los ex presidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, y ex altos funcionarios de sus gobiernos.

Barata también reveló el pago de un millón de dólares para la campaña presidencial de Keiko Fujimori, y aportes de 200 mil dólares de Odebrecht a la Confiep, pero con el mismo objetivo.

EL DATO

La entrega de nuevo material y la programación de interrogatorios con exfuncionarios de Odebrecht, forma parte del acuerdo de colaboración eficaz suscrito con esa empresa.