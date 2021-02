Jorge Benavides cuadró a Dayanita por show en la calle y sin protocolos

Compartir Facebook

Tras las imágenes mostradas en redes sociales donde la popular Dayanita se encuentra dando un show en la calle y sin medidas de protección, Jorge Benavides cuenta lo que hizo.

La gente quiere a Dayanita

Jorge Benavides fue entrevistado por un conocido medio local, ahí expuso cómo afrontó el caso de Dayanita. Como se recuerda él la incorporó a su elenco y más que eso, fue JB quien le dio la oportunidad de estar en la pantalla chica.

«Yo conversé con ella sobre ese tema y obviamente hay que cuidarse todos. Ella trabaja en las calles y me comentó que trataron en un inicio de persuadir al público que tomen su distancia, pero llegó un momento que fue incontrolable», dijo.

Jorge comenta que las personas quieren a Dayanita, pero que de todas maneras le cayó su respectivo castigo. «Ahora Dayana es tan popular y querida por la gente, por eso era incontrolable la situación y tuvo que cancelarlo. Y grabaron lo que pasó y luego le dieron su chancada»

Sentó cabeza

Tras la llamada de atención por parte de Jorge, el cómico cuenta que Dayanita se disculpó y entendió la situación a la que se exponía.

«Ya está bien advertida que no debe hacer eso. En realidad, la gente te toma como ejemplo sobre todo cuando eres un personaje público. Ya entendió y espero que no vuelva a suceder, porque me lo ha prometido»

