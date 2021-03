Jorge Benavides descarta acoso hacia “La Chuecona”: “No existió”

Compartir Facebook

No hubo nada. El actor cómico, Jorge Benavides, se pronunció, tras las acusaciones de acoso hacia la persona que caracterizaba al “Gato Silvestre” en un sketch por un supuesto aprovechamiento hacia la modelo Fátima Segovia.

En una entrevista, el popular JB descartó que haya existido acoso hacia “La Chuecona”, pues dentro del equipo se conoce quién está debajo del disfraz y la modelo se lleva muy bien con esa persona.

“Yo conozco a todas las personas que trabajan alrededor y, tanto yo como Fátima, sabemos perfectamente quién está dentro de ese gato. Quiero decirte que la persona que está dentro es muy amigo de Fátima. Se ríe con el gato, habla con el gato”, mencionó Jorge Benavides.

Asimismo, después de conocer las acusaciones hacia el miembro del elenco, conversó con Fátima Segovia para preguntarle si se sintió incómoda durante las grabaciones del sketch. La modelo negó que haya existido acoso.

“Ya hablé con Fátima y le pregunté si es que ella se sintió acosada o incómoda por este muñeco Silvestre y me dice que en ningún momento se ha sentido acosada por él. Me dice: ‘Jorge él es mi amigo, es uno de mis mejores amigos aquí en la producción. Entonces es imposible que me quiera tocar indebidamente’”, mencionó JB.

Como se recuerda, en redes sociales, se viralizaron algunas imágenes de unos comportamientos raros del “Gato Silvestre” con la modelo Fátima Segovia. Incluso, “La Chuecona” trata de alejarlo tirándole golpes.

