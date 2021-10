Jorge Benavides le cobra deuda de años en vivo a Andrés Hurtado: “¿Cuándo me vas a pagar?”

Compartir Facebook

El reconocido actor cómico le hizo pasar roche a Andrés Hurtado al recordar la deuda que él le tenía desde hace varios años atrás.

Varios miembros del equipo del ‘Wasap de JB’ llegaron hasta el programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ para hablar sobre el programa cómico y su convivencia. Definitivamente el invitado que no podía faltar era Jorge Benavides, más conocido como JB.

Andrés Hurtado no contaba con que su viejo amigo le haría pasar roche en vivo al cobrarle una deuda de años atrás. Todo empezó cuando JB quiso salir del set, en son de broma, porque Andrés Hurtado parecía prestarle más atención a su elenco, que a él.

En ese momento, Andrés le hizo también una broma y dijo que en algún momento él ayudó a JB económicamente. “Yo estoy conversando contigo, pero tampoco es para que te pares y mantengas una distancia… ahora que seas mi amigo y en algún momento te haya ayudado económicamente”, sentenció.

En ese momento todos los invitados echaron a reír y JB no entendía cuándo Andrés le había prestado dinero: “¿Cuándo te he pedido plata yo a ti?”. “¿No me dijiste que querías hacer el Wasap y necesitabas para vestuario?”, respondió Hurtado.

“Ahh… ¿yo te he pedido plata?… ¿Cuándo me vas a pagar mis 250 dólares? Me dijiste, ‘Jorge, te espero urgente en el grifo del Cortijo’, me fui volando al grifo y estabas esperando sin zapatos”, dijo JB causando las risas de sus compañeros.

Andrés Hurtado revela que Dalia tiene aires de diva

El conductor del programa sabatino en un momento de su programa reveló en vivo que la ahora modelo de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ ya perdió la humildad. Andrés Hurtado dijo Dalia le hace un pedido especial para el micrófono que usa en el programa.

“Tu Dalia que parar reventando con mi productor que no te compra tu micro dorado… ya sabes el dolor que le causas”, sentenció Hurtado.

