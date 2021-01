Jorge Cazulo anuncia su retiro del fútbol tras romperla durante 9 años

Compartir Facebook

La decisión de Jorge Cazulo, capitán de Sporting Cristal, ha dejado tristes a los hinchas del equipo celeste, el jugador uruguayo decidió no seguir jugando más y colgará los botines con 38 años de edad, cerrando una exitosa etapa en el fútbol peruano al cual llegó en el 2010 para jugar por César Vallejo dos temporadas y después fichó por los rimenses, convirtiéndose en uno de los últimos ídolos cerveceros.

El ‘Piqui’ como es conocido Jorge Cazulo, tendrá un merecido homenaje para un futbolista que ha conseguido cinco títulos nacionales defendiendo los colores celestes. Como se recuerda, el volante nacionalizado peruano, al iniciar la temporada 2020, aseguró que ese año sería el último de su carrera. Si bien la decisión pudo haber cambiado y no había nada cierto, según lo expresado por él mismo, finalmente optó por cumplir su palabra.

Durante los 9 años que vistió la camiseta celeste, Cazulo consiguió cinco títulos en la Liga 1 (2012, 2014, 2016, 2018 y 2020), demostrando mucho profesionalismo y entrega.

HOHBERG Y LA ‘U’

Por otro lado, Alejandro Hohberg, quien dejó Universitario y se convirtió en jugador de Sporting Cristal, reveló cómo se produjo su salida del club crema. “En su momento tenía una cláusula para renovar el contrato en caso jugara una cantidad de partidos. Los cumplí y luego cuando surgió el tema de que el club decidió que yo no me vaya a la Universidad de Chile, esa cláusula se quitó para que en caso la ‘U’ quisiese que yo me quedara, pero con un nuevo contrato”, afirmó el atacante.

“En su momento me prometieron que ellos querían tenerme mucho tiempo y darme estabilidad. Pasaron los partidos, los momentos donde no ganábamos, el club no tenía un presupuesto fijo o eso era lo que ellos planteaban para hacer una propuesta y luego de llegar a la final -que creo ahí ya contaban con un presupuesto más claro para lo que venía la situación era incierta para casi el 90% de mis compañeros. Desde ese momento nunca tuve un acercamiento o una propuesta de algo económico o contrato de larga duración como se me había planteado en su momento”, explicó el popular ‘Enano’.

PERCY PRADO RIMENSE

Finalmente, Sporting Cristal sorprendió ayer por la tarde al anunciar el fichaje de Percy Prado, quien llega como jugador libre luego de haber estado en el Nantes de Francia, donde fue compañero de Christian Benavente. El futbolista de 24 años juega de lateral derecho.

