Jorge Fossati habla sobre la ‘pichanga’ de Cuevita: «A mí no me cambia nada que juegue una ‘pichanga'»

El futbolista Christian Cueva ha desatado la polémica al ser pillado en plena ‘pichanga’ en Trujillo. Pero eso no es todo. Jorge Fossati, el DT de la Selección Peruana, ha salido al ruedo para pronunciarse sobre la situación del mediocampista. Aquí te contamos todo.

La ‘pichanga’ de Cueva: ¿Qué dice Jorge Fossati?

En medio de la movida de Cueva en una canchita trujillana, Jirge Fossati, con la lengua afilada, soltó la posta: «En qué cambia (la situación de Cueva), hasta que no se le opere. A mí, no me cambia nada que juegue una ‘pichanga’ o en la playa».

Pero el DT no se guarda nada y apunta directo al drama médico de Cueva: «Lo que pasa es que los médicos me dicen que hoy tiene que ser operado sí o sí y que no hay otra solución».

¿Preocupación? Claro que sí. Pero, ojo, no por la pichanga, sino por la salud de Cueva. Fossati soltó la posta: «Ojalá y el problema fuera eso porque yo estaría feliz. Lo que me preocupa es que los médicos de la Selección Peruana trabajen en ese sentido para que la operación de Christian Cueva pueda darse lo más rápido posible».

Mirada al futuro de la Selección

Pero la charla con Fossati no se quedó ahí. El DT, como un hincha más, habló de lo que se viene para la selección. «Puedo decir que vimos a Universitario dos veces, vi a Vallejo, vi a Alianza y a Cristal. Me gustó el accionar de los cuatro equipos», destacó. Así que ojo pelotero, que Fossati está al tanto de todo.

¿Qué más nos suelta el DT? Tiene su mente en los amistosos de marzo y en la Copa América 2024. «Creo en las cualidades de los futbolistas», afirmó. Con su debut oficial en la Copa América 2024 en el horizonte, Fossati está revisando su calendario y preparando su estrategia para los amistosos en marzo. Aunque los rivales aún no están confirmados, la expectativa está en aumento.

Así que ya lo sabes, el fútbol no solo se juega en el césped, también se vive y se siente en cada declaración. Seguiremos al tanto de cada novedad, goles y pases en este juego que nunca se detiene.