Jorge Luis Pinto no deja de ofrecerse a Alianza Lima

El técnico colombiano Jorge Luis Pinto lamentó el descenso histórico de Alianza Lima a la Liga 2 y se mostró dispuesto a dirigir a los blanquiazules. “Decir que no me gustaría ir a Alianza, eso no pasará nunca y menos en estos momentos difíciles. Si se puede aportar, con el mayor gusto estaríamos dispuestos. Es el momento que todos los que queremos a Alianza, podamos colaborar y apoyar”, afirmó el DT.

“Independientemente de la posición de dónde esté Alianza, no hay ningún problema. No me quiero adelantar a propuestas y a hechos, hay que dejar que el tiempo transcurra, valoren todo lo que ha pasado, siempre he dicho que a los directivos hay que darle la libertad que tomen las decisiones convenientes. Alianza es una gran institución, es la más grande de Perú y no veo ningún inconveniente”, indicó Pinto.

Jorge Luis Pinto no quiso adelantarse y afirmó que “el día que los directivos me llamen, ese día voy a responder sobre los acuerdos. Por lo tanto, antes nunca. El momento que se presente la opción, responderé lo que me corresponde”.

EL ADIÓS DE BUTRÓN

Por otro lado, luego de 5 años desde su retorno, Alianza Lima anuncia que Leao Butrón no continuará más. Al respecto el guardameta dijo: “Me llamaron del club y todo bien, ya sabía. No tengo ganas de jugar, en Alianza no me han ofrecido nada, viajaré a Estados Unidos en un par de semanas y quizás me quedé por allá”.