José Dammert, actor de ‘Al fondo hay sitio’ es gay: “Me siento libre”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Artista ganó la primera versión de ‘Te reto en casa’ y revela homosexualidad.

El actor José Dammert participó en el reality virtual de Sinargollas, ‘#Te reto en casa’, y conmovió al jurado al cumplir el reto de stand comedy sobre la homosexualidad y confesó que es gay. Cabe mencionar, que el martes se llevó a cabo la final del reality y el artista de conocidas producciones nacionales como ‘Al fondo hay sitio’ y ‘Mis tres Marías’, ganó el premio de 1500 dólares.

“Por primera vez me he sentido tan libre de haber hablado de mi homosexualidad y me encanta haberlo hecho acá en un ambiente seguro donde sé que estoy rodeado de amigos y ha sido un momento bien importante de mi vida», indicó Dammert.

«Ha sido una competencia maravillosa, todos hemos formado una familia sobre todo en momentos difíciles por la cuarentena, este programa ha sido una compañía maravillosa durante todo este tiempo”, añadió.

Los finalistas de esta edición de ‘#Te reto en casa’ fueron los inquilinos Dammert, Edith Tapia, Mathías Raygada y Mónica Torres, quien en uno de los retos de canto tuvo como invitados nada menos que a Diego Bertie, Lucho Cáceres y Coco Limo.

ANA PATRICIA ROJO ESTARÁ EN LA SEGUNDA TEMPORADA

Debido a la gran acogida que tuvo el primer reality virtual peruano, ya se viene trabajando en la segunda temporada con inquilinos nacionales e internacionales. Una de las primeras figuras en confirmar su participación es la actriz mexicana de conocidas telenovelas Ana Patricia Rojo, quien quedó encantada con este formato realizado por Sinargollas.