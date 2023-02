José Luis Chilavert arremete contra Lozano: “Tienen que mandarlo preso”

Compartir Facebook

¡Pegó con todo! Es conocida la mala relación de José Luis Chilavert con Agustín Lozano, actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol y ahora se revivió el enfrentamiento. El tema de los derechos de transmisión de los partidos de la Liga 1 ha dado la vuelta al mundo y para el ex arquero paraguayo no ha sido la excepción. Chilavert se refirió a la coyuntura futbolística arremetió contra Agustín Lozano por ceñirse a lo establecido por la Conmebol.

Para el paraguayo, la clave está en los clubes peruanos. Chilavert indicó que los equipos de la Liga 1 deberían unirse para sacar del cargo a Lozano y mandarlo preso.

“Tienen que unirse entre todos porque los otros clubes no están protegidos por nadie, por una persona acusada de ser un criminal, por reventa de entradas, tiene que estar preso. Por eso digo, los presidentes de los clubes peruanos deben tener pelo*** para encarar a Agustín Lozano. Deben expulsarlo y enviarlo preso; si no lo hacen, lamentablemente, estarán sumidos a la corrupción que hay en Sudamérica”, sostuvo Chilavert en diálogo con ‘Dominio Sport’.

José Luis Chilavert, ídolo del fútbol paraguayo ⚽🇵🇾, comentó en entrevista 🎤: "Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, siempre protege a los felpudos que tiene en Sudamérica, en este caso a Agustín Lozano. El dinero que genera el fútbol debería ir a los clubes". pic.twitter.com/Bn3G579f8z — GOLPERU (@GOLPERUoficial) February 17, 2023

“Todos los presidentes de los clubes de Perú deben pelear juntos para que no pierdan esa potestad. Cada club es dueño de sus intereses y no puede ser que la Federación (Lozano) sea dueño de los derechos televisivos. Hay muchas cosas por cambiar. La mugre que existe dentro de la CONMEBOL es terrible. Me parece perfecto que no se presenten y deberían unirse los demás para tener un fútbol más transparente”, agregó Chilavert.

Cabe resaltar que debido al problema por derechos de transmisión, en la primera fecha de la Liga 1 hubieron seis walk overs. Alianza Lima, Cienciano, Cusco FC., Binacional, Melgar y Municipal hicieron prevalecer su palabra y no se presentaron a jugar. Agustín Lozano se mantiene firme en su posición y los clubes en mención también.