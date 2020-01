José Luis Lecaros dice no recordar llamadas con Hinostroza

El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros le restó importancia a las llamadas que, entre el 2016 y el 2017, tuvo con el hoy prófugo ex juez supremo César Hinostroza y con tres ex miembros del cesado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), todos vinculados a los “Cuellos blancos del puerto”.

Lecaros indicó que las llamadas con Hinostroza debieron ser de trabajo y no recuerda con exactitud los temas que trataron. Especuló que posiblemente Hinostroza lo llamó por algún tema administrativo. No recordaba esas llamadas, seguramente me llamaba para saber si estaba en mi oficina”, agregó.

Sobre las llamadas con el ex consejero Iván Noguera, del CNM, indicó que este le llamaba para pedirle un puesto de trabajo para una señorita, pero que no pudo atenderlo. Agregó que tampoco tenía confianza con él.

Agregó que con el ex consejero Julio Gutiérrez, que está preso, acudió a su oficina, para interceder sobre el presidente regional de Ancash, Enrique Vargas Barrenechea, quien había sido condenado por mentir en su hoja de vida. “Era un caso que estaba en mi sala, la Penal Transitoria, y al final resolvimos en contra. Se declaró infundada la casación”, sostuvo Lecaros.