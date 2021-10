Josetty Hurtado pasea en Machu Picchu y presume costoso buzo Christian Dior

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La influencer Josetty Hurtado aprovecha para darse un respiro a su vida profesional y laboral para pasear por Machu Picchu con costoso buzo Christian Dior.

En esta oportunidad, a través de su cuenta oficial de Instagram, la hija del conductor Andrés Hurtado se animó a subir fotografías y videos donde también se muestra acompañada de su hermana Génesis Hurtado y amigos extranjeros.

También puedes ver: Rosángela Espinoza triste porque sus dientes terminaron manchados con barro tras circuito de EEG

“Machu Picchu te amo!! Con todo y lluvia y neblina. Eres lo mejor de este mundo. Miren hasta el final el video. Feliz con mis amados”, escribió.

“No te burles de mí”, Andrés Hurtado ‘parcha’ a su productor y lo despide

El popular conductor no pudo con su genio y esta vez tomo una radical decisión contra su productor musical quien se burló de Andrés. Como se recuerda en su última emisión del programa el conductor dio a conocer que en su infancia vivió precariamente y hasta confirmó que nunca pudo bañarse con agua caliente.

Por otro lado, siguiendo con su programa Andrés reveló que habla varios idiomas siendo uno de ellos el quechua por lo que se animó a cantar parte de una canción en el idioma lo que dejó sorprendidos a algunos y despertó las risas de otros.

La sorpresa y mal rato se lo llevo minutos después al notar que su productor se estaba riendo de su canto y de lo que dijo que según Andrés sabía hablar varios idiomas.

También puedes ver: «Soy pisado y feliz», dijo Erick sobre su relación con Allison Pastor

«El hecho que seas mi productor general no tienes derecho a reírte así porque me estás dejando un poco mal, ¿entiendes?», dijo en un inicio sumamente serio el polémico ‘Chibolín’.

Pues al parecer no le habría gustado para nada las burlas de su productor musical lo que hizo que lo ‘parchara’ en vivo a vista y paciencia de sus televidentes y personal de producción.

«Si he cantando es porque canto en quechua y si hablo idiomas deja que la gente me crea así no hable. No te burles de mí te lo pido por favor, te puedes retirar. Ya no trabajas más», agregó sumamente furioso Andrés Hurtado. Cabe señalar que al final todo se habría tratado de una broma.

MIRA TAMBIÉN: Ivana Yturbe confiesa que su bebé heredó el carácter de Beto da Silva: “No llora, es un angelito”