Josetty Hurtado y el video de ‘Betty, la fea’ con más de 1 millón de vistas

1 Millón de Views en TikTok en tan solo 2 días !! Wow !!! Muchísimas gracias 🥰❤️ Es la segunda vez que me atrevo a hacer un video de estos, primero fue el de Barbie que la verdad me salió más o menos, no quede tan satisfecha 🥴 cuando me enviaron el TikTok de @zoranvlog fue como que woooow dije no hay forma !! Eso es re difícil no la hago!! Pero como la palabra dice CHALLENGE ósea RETO!! Y yo soy una persona de retos, me dije vamos a ver …. tome aire y la verdad que di todo lo mejor de mi para que saliera lo más indentico posible debo decir que con este TikTok me siento más satisfecha valió la pena tantas horas!! Fueron 8 en total, De por si filmar a diario otros videos de make up me demoran 3 horas y editar otras 3 a 4 horas, pero no es tan complejo como esto!! Hacer que sincronicen los labios con movimientos de manos, cabeza y difuminados no es un trabajo fácil….además hay que sacarse la base más de una vez y volver a hacer el maquillaje…. al menos desde mi experiencia. Entren al audio de @zoranvlog en TikTok y verán los increíbles videos qué hay de este maravilloso challenge y etiquétenlo que yo ya lo hice y le mande un DM agrandeciendole la motivación… creo que eso es lo que hace un verdadero influencer, influenciar en la personas cosas positivas, creer en que todo podemos lograrlo si uno se lo propone y @zoranvlog influencio en mi, gracias por ese empuje Para demostrarme que puedo lograr lo que yo quiero, gracias a mi @siustudio por enviarme este video y confiar en que yo podía lograrlo y gracias a mi amigo @andyven por sus maravillosos outfits ahora son famosos 🤨💪🏽🙏🏾❤️ yo no soy tan TikTokera pero la verdad es que ya me gusto esto!! Vamos por más….. ahhh sigan dándole views y likes compártanlo porque mi TikTok ya está en la fila 6 seguimos subiendo whooohoooo 💃🏽🎃