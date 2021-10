Josimar asegura que no regresará al Perú hasta el año siguiente

Compartir Facebook

El salsero afirmó que está enfocado a su carrera como cantante, pero no se pronunció sobre el bebé que viene en camino junto a María Fe.

¿Y María Fe? Josimar Fidel fue enlazado con el programa “En Boca de Todos” y dio todos los detalles sobre su carrera artística e incluso anunció que se viene una grabación a lado de Oscar de León.

Habló de todo, menos del embarazo de su ex pareja e incluso reveló que no vendrá al Perú hasta el próximo año.

MARÍA FE Y SU EMOTIVO MENSAJE

La expareja del salsero Josimar, María Fe Saldaña se encuentra en la dulce espera y en un extenso mensaje dejó en claro que su relación con el timbero peruano acabó. Por el lado de Josimar, al cantante se le vio muy coqueto con una ‘Rubia’, estuvo le costó duras críticas.

En esta oportunidad, mediante su cuenta de Facebook, la joven María Fe dijo que no se encuentra pasando por momentos difíciles.

“Las cosas no han sido fáciles… Yo siempre soñé con mi hermosa bebé para que me acompañe y seamos las mejores amigas para siempre. Hoy Dios me dio la bendición de ser mamá, estoy agradecido, emocionada, tengo muchísimos sentimientos encontrados”, se lee en un primer momento.

“Hija de mi vida te amo mucho, perdóname si a veces no fui una mamá fuerte y tuvimos caídas pero quiero que sepas que todo lo que haga desde hoy será solo para ti. Perdóname si a veces me sentía sola y no me daba cuenta que estabas tú conmigo”, se lee líneas más abajo.

Asimismo, recalcando que ya no se encuentra en una relación amorosa con Josimar, dijo. “De hoy en adelante solo seremos tú y yo, prometo darte lo mejor de mí y nunca en mi vida dejarte sola porque eres el tesoro más preciado que Dios pudo darme (…) Solo nosotros sabemos lo valiente y fuerte que somos. Te amo con todas mis fuerzas, prometo que desde hoy seremos muy felices”, concluyó.

