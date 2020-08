Josimar comunicó que debutará como reguetonero

Compartir Facebook

El salsero comunicó que incursionará en el reguetón y lanzará un nuevo videoclip que tendrá como protagonista a Brunella Horna.

El popular cantante Josimar lanzará su nuevo tema “Tú te lo pierdes” en versión reggaetón.

Su manager, Jennifer Vásquez, fue quien confirmó la noticia.

“Josimar primero lanzará ‘Tú te lo pierdes’ en salsa y luego la versión en reggaetón. No es que esté apostando por otro género musical y se aleje de la ‘salsa perucha’, solo es un deseo que quiere hacer realidad. La próxima semana grabaremos el video la canción”, contó.

El cantante, lanzará también el videoclip de este tema que tendrá como protagonista a la modelo, Brunella Horna.

Todo un metrosexual, así se mostró el salsero Josimar Fidel que reveló los cuidados a sus pestañas para verse mucho mejor.

‘El rey de la salsa perucha’ contó que se somete a menudo al tratamiento del lifting para que su mirada se vea más penetrante.

“Me acaban de preguntar si me pongo pestañas y déjenme decirles que no. No me pongo pestañas, estas son mis pestañas, lo que sí me hago es un lifting de pestañas, y no les miento”, dijo entre risas el intérprete de ‘Con la misma moneda’.

