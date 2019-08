Josimar conquistó a chibola regalándole una televisión

El ex enamorado de la bailarina de 17 años y –supuestamente- manzana de la discordia de la separación del salsero Josimar, Marcelo Crisóstomo, confesó que desde hace tiempo sospechaba que la joven no le era del todo sincera en su relación y más cuando llegó con un televisor a su casa que –según le dijo- “era un regalo de la empresa” del salsero dio a sus integrantes.

El joven universitario de 22 años, reveló que la bailarina no quería que él fuera a sus presentaciones con el rey de la salsa perucha. “Dejar a tu familia por una chica que recién está empezando a vivir es algo loco…”, comentó.

“Las actitudes que ella tenía conmigo, ya no quería seguir con ella… Cuando yo estaba con ella me ocultaba el celular, no quería que vaya a las presentaciones con ella”, añadió que confesó que fue la propia hermana de la bailarina que le confirmó que la menor estaba con Josimar.

“No me extrañó la nota (el ampay), porque ya su hermana mayor ya me había comentado que estaba con Josimar y eso había sido cuando yo ya había terminado con ella, me pareció raro”, comentó el estudiante que contó en el programa de Magaly Medina que la familia de la bailarina lo estaba amenazando con armarle escándalo en su centro de labores.

“Tenía mucho temor de hablar porque él no quería que después le vayan a hacer algo. Justamente nos escribió diciéndonos que la familia de la bailarina le estaba llamando amenazándolo con que iban a ir a hacerle un escándalo al banco donde él trabaja”, contó la conductora de ‘Magaly TV La Firme’.