Josimar Fidel Cerró la fábrica y se queda con cuatro hijos

El salsero Josimar Fidel se enlazó con el programa ‘En boca de todos’, donde sorprendió a más de uno al contar que no podrá tener más hijos luego de someterse a un método anticonceptivo definitivo como la vasectomía.

“Eres padre de no uno, ni dos, ni tres, sino de cuatro hijos. Si papito, algo tienes que hacer, ya tú me entiendes”, le dijo Tula Rodríguez. “Y ahí me quedo, ya está ya. Quería tener una orquesta, pero mucho. Ya me operé, ya no se puede”, agregó rápidamente el salsero quien acaba de lanzar su nuevo álbum ‘El Comienzo’.

Pese a que tras su reciente boda en Los Estados Unidos, reveló que deseaba seguir agrandando la familia, todo indicaría que sus planes han cambiado. “Quería tener una orquesta, pero no, ya mucho. Ya no se puede”, dijo el cantante tras el nacimiento de su última hija, producto del romance que vivió con María Fe Saldaña. Josimar.

“Un saludo para mi hija Jeilani, te amo mucho mi amor, ya falta poco para ir y verte”, dijo el cantante, dejando entrever que la relación de padres con María Fe, marcha muy bien tras diversos dimes y diretes.