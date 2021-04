Josimar hace chiste sobre camas UCI y Magaly lo cuadra

Compartir Facebook

Josimar Fidel fue duramente criticado por Magaly Medina y por las redes sociales, ya que no tuvo mejor idea que grabar un video de TikTok en el que jugó con la salud de las personas que necesitan camas UCI para sobrevivir.

“Mi gente por favor, estoy muy preocupado, cuídense, cuídense. Ya no hay cama UCI, en todos los hospitales no hay camas UCI. A una amiga se la han llevado a un telo para entubarla, por favor cuídense, piensen en ustedes”, mencionó entre risas.

Sin embargo, esto no pasó por alto por la ‘Urraca’, quien le dio con palo tras haber hecho una broma de mal gusto en el peor momento de la pandemia en nuestro país.

“Hay muchas familias que suplican en las redes sociales por un balón de oxígeno, es un inmaduro, se burla, además, con una comparación bastante grosera”, señaló Magaly

Además, poco después denunció que este cantante era un insensible y no tenía nada de empatía con los enfermos de coronavirus.

“La gente no se ha reído de esa tontera, no tiene sensibilidad, ni empatía por los enfermos. En estos momentos no hay camas UCI, parece que nadie de su entorno querido las necesita, siempre nos llegan mensajes de gente humilde que pide ayuda. Lamentablemente, no tengo las herramientas para colaborar con todos”, agregó.

