Josimar jura que no debe 200 mil soles y denunciará a arquitecto

Salió al frente. El salsero Josimar se pronunció sobre la denuncia que le hizo Paul Cedeño, arquitecto y dueño de “Idearq cons SAC”, asegurando que el cantante le debe 200 mil soles por la construcción de su casa de playa en Asia.

Según reveló el intérprete de la ‘salsa perucha’, el experto los engañó al decirles que la vivienda ya estaba terminada, cuando en realidad “estaba hecha un desastre”. “Él decía que la casa estaba al 60% terminada y cuando yo regreso de la gira, le digo a mi mamá para ver la casa y estábamos contentos porque se trataba de la segunda techada, pero cuando vamos todo era un desastre”, contó Josimar a Gisela Valcárcel.

Asimismo, aseguró que el señor se hizo pasar por el albañil, gasfitero, electricista y otros oficios más que se necesitaban para hacerse las reparaciones en la casa. “Yo la dejé a mi mamá para que se encargue de la casa y el señor que nos vendió el terreno se la comió viva a mi mamá”, refirió.

“Llevé a un amigo, que es ingeniero, para que vea la casa de 300 mil soles y el arquitecto me dijo que había invertido 500 mil soles. Cuando voy con el ingeniero, él me dice que no había esa cantidad de dinero invertida”, agregó Josimar negando que le debe 200 mil soles como indica el arquitecto Además, Josimar contó que ya inició los trámites para demandar al arquitecto por haberlo difamado en medios de comunicación.

“Él está denunciado al día de hoy y aparte de eso, gracias a Dios que este señor ha salido en televisión a decir tantas cosas, que hay más víctimas de este señor que me han escrito diciendo: ‘yo también he sido estafada por este señor’”, manifestó Josimar, quien está en sentencia en “El artista del año”.