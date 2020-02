Josimar lanza advertencia a Magaly por cuestionar su salud

Luego del informe de “Magaly TV La firme” donde cuestionaron su salud tras someterse a la manga gástrica, Josimar rompió su silencio y amenazó a Magaly Medina a través de sus redes sociales. Recordemos que la periodista puso en duda la rápida pérdida de peso del cantante y afirmó que estaba “muy flaco”.

“Te voy a responder por aquí porque no pienso hablarle a ninguna de tus cámaras, ya me cansé que sigas engañando al público que me sigue”, escribió el salsero en sus historias de Instagram.

“Deja de estar dando información falsa acerca de mi salud que te vas a seguir metiendo en problemas. Y no se dejen engañar por ti y por tus ganas de hacer rating con mala información”, añadió.

Asimismo, el músico peruano resaltó que someterse a dicha operación fue “la mejor decisión” de su vida y afirmó que hay Josimar “para rato”. “Gracias a mi Dios estoy totalmente sano”, señaló el músico, quien pidió que lo “suelten”.

¡SE CASA!

Por otro lado, para las cámaras de ‘Domingo al día’, Josimar confesó que ya tiene planes de matrimonio con su pareja María Fe Saldaña, a quien le compró un anillo de compromiso en Europa. “He comprado un anillo de compromiso, un bolón”, señaló el cantante.

Asimismo, aunque no quiso confirmar los rumores que indican que su pareja estaría en la dulce espera, el peruano adelantó que muy pronto el país se llevará una gran “sorpresa” que guarda relación con su “ámbito familiar”.

“Ustedes mismos se van a enterar, yo a partir de ahora no voy a hablar nada de mi vida. No voy a decir nada ahorita, ni mañana, ya se van a enterar”, manifestó.