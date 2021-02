Josimar llora al conversar por última vez con su animador, Jorge Muñoz

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El sensible fallecimiento del animador, Jorge Muñoz, ha enlutado al mundo de la salsa peruana, ya que contaba con una gran trayectoria dentro del genero y, actualmente, trabajaba con Josimar Fidel.

Precisamente, días antes del deceso de la popular “brujita”, al cantante de salsa le avisaron que la salud de su amigo se veía comprometida por lo que le pidieron que se despida de él por llamada telefónica. Josimar decidió grabar su última conversación con Jorge Muñoz.

También te puede interesar: Aseguran que Anderson Santamaría echó a Sheyla de México, pero ella no quiso

“Hace un par de días me dijeron q ya debíamos despedirnos y me costaba aceptarlo. Tú sabes que eso no fue una despedida. Quedamos en que este iba a ser nuestro año y prometiste que llegarías a los 91. Pero te fuiste, Dios necesitaba un ángel como tú allá arriba y aunque me cueste aceptarlo. Hoy sí debo decirte adiós”, señala en la publicación.

En el video compartido en redes sociales, se nota a Josimar muy apenado y con lágrimas en los ojos al escuchar la voz de Jorge Muñoz, quien apenas podía conversar por la falta de aire, debido a la COVID-19.

“Viejito lindo, te quiero mucho, gracias por todos los años que le brindaste a la orquesta. Gracias por ser un ‘pata’ de put***. Te quiero mucho, hue**”, se le escucha decir al salsero con la voz quebrada.

Como se recuerda, el animador de salsa, Jorge Muñoz, falleció este 23 de febrero, tras estar luchando intensamente contra la temible enfermedad.

También te puede interesar: Renata Flores: “Fue difícil ser aceptada cantando en quechua”