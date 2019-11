Josimar luce figurita tras someterse a operación de la manga gástrica

El salsero Josimar contó que su renovada figura se debe a la operación de manga gástrica, procedimiento quirúrgico de pérdida de peso en el que el estómago se reduce a aproximadamente el 15% de su tamaño original, mediante la extirpación quirúrgica de una gran parte del estómago a lo largo de la curvatura mayor.

El popular artista confesó que hasta el momento ha bajado 38 kilos en poco tiempo, de los 117 que lo convertían en candidato perfecto para la temida diabetes y otra serie de enfermedades producto de la obesidad. “Había un momento que comía dos o tres platos de comida, especialmente mi seco con cabrito que era lo que me gustaba. Ahora he cambiado todo mi estilo de vida”, relató el salsero.

“Me hice la manga gástrica porque me habían detectado prediabetes, triglicéridos y colesterol. En el mundo que estamos de madrugada, lechuceros que somos los artistas, no me podía permitir tener diabetes. El doctor me recomendó hacerme la manga gástrica”, indicó el salsero

“He bajado 38 kilos, ahora estoy pesando 77 kilos, me falta bajar unos kilos más el promedio de 75. A mí me han cortado el estómago, el 85% del estómago, solamente me han dejado el 15%, mi estómago pesaba como 400 gramos, un estomagazo tenía”, añadió Josimar.

En otro momento, saludó los logros de sus colegas Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia. Y es que Josimar considera que en el Perú hay mucho talento en la industria de la música. En breve, el chico de Barrios Altos viajará a República Dominicana para continuar con sus proyectos.