Josimar prohíbe celulares en matrimonio con su cubana: “Por derechos reservados”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El cantante de salsa se habría casado este fin de semana y en un afán de evitar revelar detalles de su matrimonio, prohibió los celulares.

Josimar ha recibido una ola de críticas desde que se filtró la información de que le había pedido la mano a su cubana. Muchos usuarios señalaron que el salsero lo hacía por papeles, puesto que su matrimonio se dio a pocos meses de iniciada su relación.

El cantante hizo caso omiso a las críticas y siguió adelante con su matrimonio que tuvo lugar el pasado sábado 11 de diciembre. Sin embargo, en la plataforma ‘Instarándula’ se reveló un detalle no pensado de la gran ceremonia.

Un infiltrado de ‘Instarándula’ compartió una fotografía en la que se ve la lista de cosas que estaban prohibidas para los invitados. Practicamente, Josimar y su cubana les pedían a todos que no hagan ningún registro audiovisual con sus celulares acerca del matrimonio.

“Por favor se les pide a los invitados: No fotos, no transmisión en vivo, no celulares. Por derechos reservados de los novios”, se puede ver en la lista de prohibiciones. Al parecer el salsero quiso mantener bajo siete llaves todos los detalles de su segundo matrimonio.

Mire también: Alexander Callens: Compañeros de la selección lo felicitaron por título en la MLS

Josimar Fidel actualmente radica en Estados Unidos, mientras que su ex pareja y futura madre de su hija, María Fe Saldaña, vive en Perú. Esto ha generado una ola de rumores y críticas hacia el salsero pues al parecer habría abandonado a María Fe con la pequeña que lleva en su vientre.

Sin embargo, Josimar habló con el programa ‘Amor y Fuego’ para dejar en claro que él no ha abandonado y mucho menos tiene intenciones de dejar sola a María Fe. Josimar asegura estar más que feliz y emocionado por la pronta llegada de la pequeña Jeilani.

“Estoy feliz por la llegada de mi hija, súper feliz, ella lo sabe. Mafer sabe de eso, si nunca he hablado es porque ustedes saben que no me gusta hablar de mis hijos”, se escucha decir al salsero en el avance del programa.

Asimismo le consultaron sobre su romance en Estados Unidos, que sería con una cubana, pero él se mostró bastante incómodo y algo molesto cuando le hicieron esa pregunta. “Ya te dije, ya te dije, que todos mis hijos son felices”, dice Josimar.

Además: “Micaela cumple su primer día fuera de la pancita”: Maricarmen Marín se derrite de amor