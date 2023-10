¿Nuevamente papá? Josimar responde a los rumores de embarazo de María Fe Saldaña

Josimar nuevamente está acaparando la atención de los medios, pues está vez el salsero confesó si son ciertos los rumores de un posible embarazo de su actual pareja María Fe Saldaña con quién ya tiene una hija.

Incluso brindó detalles como va el proceso de su divorcio, además estaría pensando en pedirle matrimonio a Saldaña con quién vive en los Estados Unidos.

¿Agranda la familia?

Josimar regresó al Perú por algunos pendientes que tendría programados por lo que medios de comunicación aprovecharon en preguntarle cuál es su futuro con María Fe Saldaña y si es verdad que pronto se viene otro heredero a la familia.

Como se recuerda, Josimar estuvo envuelto en una polémica por irse del Perú dejando a María Fe embarazada para luego casarse con una cubana de ciudadanía americana, en ese entonces poco o nada le importó el bienestar de Saldaña, sin embargo, hoy por hoy el cantante ya desea separarse de la cubana para seguir formando una familia con María Fe.

El salsero fue cuestionado por los reporteros de ‘Amor y Fuego’ donde dijo su verdad sobre el divorcio con Yadira Cárdenas, la mujer cubana con la que se casó en Estados Unidos en medio de la pandemia. Pues el cantante reveló que se había acabado el amor por eso decidieron separarse.

«Ya estoy en proceso de divorcio. No es un tema legal, es algo que no funcionó», comentó Josimar en un inicio.

Además, aseveró que no hará caso a las críticas que recibe por sus decisiones en su vida privada ya que solo le corresponde a el equivocarse y volverse a levantar.

«¿A qué artista no critican? Es parte de la carrera que elegimos, no me molesta, ni me fastidia, son cosas que pasamos, cometemos errores. A veces hacemos cosas lindas, como a veces nos caemos, es parte de la vida», reflexionó.

Se viene otra boda

Así mismo resaltó que mantenerse en familia es ahora lo más importante para él ya que pasó este día en un país extranjero se ha dado cuenta que la vida no es fácil y que sus seres queridos son su principal fortaleza.

«Estamos en un país que no es de nosotros y tenemos muchos proyectos. Estamos enfocados. No es fácil, si nos mantenemos juntos como familia, vamos a ser felices en cualquier país», sentenció.

Es así que Josimar rechazó que su pareja se encuentre embarazada, sin embargo, no le has agarrado las puertas a la paternidad.

Finalmente, recalcó que después del divorcio con Yadira cárdenas piensa ofrecerle varios anillos de compromiso a María Fe demostrando todo su amor hacia ella.

Por otro lado, afirmó que no está en sus planes convertirse en padre nuevamente, pero si ocurriera no tendría problema en recibirlo con los brazos abiertos ya que considera que cada bebé es una bendición en la vida de los padres.

«Después de que me divorcié, habrá hartos anillos (…) No, no voy a hacer papá. Si Dios quiere, nos da la bendición, bienvenida, pero por ahora no», reveló.