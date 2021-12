Josimar se cansa de las críticas y advierte: “Personas negativas serán bloqueadas”

Compartir Facebook

El salsero está en el ojo de la tormenta por muchos temas en torno a su vida personal y eso le ha valido muchas críticas, pero ya no lo piensa tolerar.

Josimar desde hace varios meses que se ha convertido en blanco de críticas por múltiples acciones y decisiones en torno a su vida personal. El salsero hace poco, sorprendió al subir una imagen de la ecografía de su bebé con María Fe Saldaña, un tema por lo que lo han criticado a más no poder.

Y es que algunos lo señalan de mal padre por haberse ido a radicar en Estados Unidos, mientras su ex pareja, está en el Perú y embarazada. Además, Josimar ya se habría casado con una cubana, pero ha dejado en claro que no piensa abandonar a su hija.

Sin embargo, parece que las críticas ya agotaron la paciencia del salsero y no quiere saber nada con los ‘haters’. Es por eso que, a través de sus historias de Instagram hizo la advertencia de que todas las personas que le lancen críticas negativas, serán bloqueadas de su red social y no podrán interactuar más con él.

“Día de limpieza. Limpiando las redes de personas negativas que no suman, serán bloqueadas. No aceptamos ‘haters’ en este Instagram. Si no te gusta lo que vez, no me sigas y punto, asunto solucionado”, escribió Josimar.

El salsero se olvida de las críticas y utilizó sus redes sociales para dedicarle unas lindas palabras a su pequeña hija con su ex pareja, María Fe Saldaña.

Josimar Fidel sigue en el ojo de la tormenta y ha recibido un gran número de críticas por presuntamente abandonar a su ex pareja, María Fe Saldaña. El salsero ha sido acusado de mal padre porque ahora radica en Estados Unidos, y de hecho ya tiene una nueva pareja.

Josimar ha expresado en más de una ocasión que no abandonará a su pequeña hija, y que a ella no le faltará absolutamente nada. El salsero recordó que su bebé pronto llegará al mundo a través de redes sociales, y quiso dedicarle un mensaje.

La ex pareja de María Fe Saldaña, compartió una tierna fotografía de la ecografía de la pequeña Jeilani y lo acompañó con un tierno mensaje. “Contando los días para conocerte hija mía”, inició escribiendo el salsero que parece que está más que emocionado por la próxima llegada de su pequeña hija al mundo.

“Mi Jeilani, papito te ama”, escribió Josimar para terminar su dedicatoria hacia su hija. Al parecer el salsero no está tan alejado de la bebé como parece y se espera, pueda estar presente en la vida de la pequeña.

