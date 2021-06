Josimar se consagró campeón en ‘El Artista del año”: “Jesús, tú estás vivo siempre”

Compartir Facebook

El cantante Josimar se consagró campeón de la última temporada de ‘El Artista del año” y no pudo contener las lágrimas. Emocionado, solo agradeció a Dios y sus compañeros por el apoyo.

El salsero tuvo una majestuosa presentación interpretando ‘El Triste’ de José José, logrando convencer al jurado de llevarse el título. “Gracias padre, la gloria y la honra a ti siempre señor Jesús, tú estás vivo siempre. Señor, este trofeo se lo quiero dedicar a mi Señor, a mi mamá, a María Fe, a mis hijos, a mi padre”, dijo con la voz entrecortada pero muy emocionado.

Josimar fue rodeado por los profesores de la escuela y los mismos compañeros en la competencia, quienes solo aplaudieron y admiraron al artista nacional.

Cabe mencionar que Pamela Franco quedó en segundo lugar y la popular ‘Uchulú’ en tercero. Ambas con grandísimas presentaciones cerrando una digna final.

Josimar cuenta que tuvo un ‘tropiezo’ con María Fe

El salsero Josimar, contó a Gisela Valcárcel acerca de los tropiezos que tuvo en su relación sentimental con María Fe Saldaña, debido a la demanda de tiempo que requiere cada una de sus presentaciones en “El artista del año”.

Según el rey de la salsa perucha, pasó por un “tropiezo” en su romance. “Como toda pareja hay tropiezos, pero gracias a Dios ya estamos mejor. Hemos conversado y estamos felices”, dijo en un inicio. “Gracias por aguantarme. Yo sé que no soy fácil y esto de ‘El artista del año’ me tiene estresado porque quiero que todo salga bien.

Como siempre hemos estado unidos porque ella trabaja conmigo en la empresa y ahora nos separamos por los ensayos, eso nos afectó un poco, pero me entendió”, explicó. El artista de 34 años admitió que suele frustrarse cuando sus actuaciones no salen como espera, por lo que se aísla para poder concentrarse.

“A veces me frustro y me pongo a un lado. No hablo y estoy concentrado con mis audífonos pensando y pensando. Nadie me saca de ese lado. Ella quiere apoyarme, pero yo me encierro tanto en algo que me apasiona como es el canto. Pero ya hablamos”, concluyó Josimar.

