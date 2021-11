Josimar se pronuncia sobre el embarazo de María Fe Saldaña: “Estoy feliz por la llegada de mi hija”

Compartir Facebook

El salsero habló con el programa ‘Amor y Fuego’ acerca de los rumores de un posible abandono de parte de Josimar a la hija de María Fe.

Josimar Fidel actualmente radica en Estados Unidos, mientras que su ex pareja y futura madre de su hija, María Fe Saldaña, vive en Perú. Esto ha generado una ola de rumores y críticas hacia el salsero pues al parecer habría abandonado a María Fe con la pequeña que lleva en su vientre.

Sin embargo, Josimar habló con el programa ‘Amor y Fuego’ para dejar en claro que él no ha abandonado y mucho menos tiene intenciones de dejar sola a María Fe. Josimar asegura estar más que feliz y emocionado por la pronta llegada de la pequeña Jeilani.

“Estoy feliz por la llegada de mi hija, súper feliz, ella lo sabe. Mafer sabe de eso, si nunca he hablado es porque ustedes saben que no me gusta hablar de mis hijos”, se escucha decir al salsero en el avance del programa.

Asimismo le consultaron sobre su romance en Estados Unidos, que sería con una cubana, pero él se mostró bastante incómodo y algo molesto cuando le hicieron esa pregunta. “Ya te dije, ya te dije, que todos mis hijos son felices”, dice Josimar.

El salsero se pronunció luego de que su ex pareja, María Fe, celebró sola el baby shower de la pequeña Jeilani, hija de ambos.

Josimar Fidel habló con el programa ‘Amor y Fuego’ sobre la reciente celebración en una fiesta de baby shower, de su ex pareja, María Fe Saldaña. Y es que la joven madre captó la atención de los medios porque el padre de la pequeña que lleva en su vientre, Josimar, no estuvo presente en la celebración.

El programa ‘Amor y Fuego’ se comunicó con el salsero que actualmente radica en Estados Unidos, y al parecer ya tendría una nueva pareja. Se mostró un avance de la conversación en la que la reportera hace hincapié en que la joven madre está en la crianza de su bebé, como estuvo en su baby shower.

“Bueno, lo único que te voy a decir es que yo a ningún hijo dejo desamparado”, es lo que se escucha decir al salsero, muy serio. Cabe recordar que a pesar de que no quiso pronunciarse antes, hace poco, Josimar sorprendió al hablar sobre su futura bebé.

Y es que un usuario en redes sociales le recordó su ausencia en el baby shower de la pequeña Jeilani. Y para sorpresa de todos, él respondió: “pues si (fue el baby shower) y estoy muy feliz de su llegada”.

