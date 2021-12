Josimar va por más hijos: “Tengo que hacer dos más”

Compartir Facebook

Tras el nacimiento de su última hija con María Fe Saldaña, el salsero Josimar no se conforma e irá por más hijos, tal y como confesó sus deseos.

Se supo que, durante un concierto de este fin de semana, reveló que le gustaría tener más hijos ahora que se encuentra casado con su novia cubana en Estados Unidos. “A traer una niña tan linda que se llama Jeilani. Estoy muy feliz, por ser papá por cuarta vez, les quiero brindar mi felicidad con ustedes, mi gente”, comentó en pleno concierto.

Más adelante, el intérprete de ‘El Aventurero’ reveló que su esposa, la cubana Yanira Cárdenas, tiene dos hijos. “Dos tiene mi esposa, ya son seis. Tengo que hacer dos más para ser ocho”, señaló. “Así que tengo que practicar mucho, ¿verdad?, harto cebiche, harta concha negra”, agregó el ‘Rey de la salsa perucha’.

Josimar se cansa de las críticas y advierte: “Personas negativas serán bloqueadas”

Josimar desde hace varios meses que se ha convertido en blanco de críticas por múltiples acciones y decisiones en torno a su vida personal. El salsero hace poco, sorprendió al subir una imagen de la ecografía de su bebé con María Fe Saldaña, un tema por lo que lo han criticado a más no poder.

Y es que algunos lo señalan de mal padre por haberse ido a radicar en Estados Unidos, mientras su ex pareja, está en el Perú y embarazada. Además, Josimar ya se habría casado con una cubana, pero ha dejado en claro que no piensa abandonar a su hija.

Sin embargo, parece que las críticas ya agotaron la paciencia del salsero y no quiere saber nada con los ‘haters’. Es por eso que, a través de sus historias de Instagram hizo la advertencia de que todas las personas que le lancen críticas negativas, serán bloqueadas de su red social y no podrán interactuar más con él.

“Día de limpieza. Limpiando las redes de personas negativas que no suman, serán bloqueadas. No aceptamos ‘haters’ en este Instagram. Si no te gusta lo que vez, no me sigas y punto, asunto solucionado”, escribió Josimar.

