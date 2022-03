Jossetty lanza dardo contra Dalia: “Mueve tu p*to trasero y trabaja”

Compartir Facebook

La cubana Dalia Durán respondió a lo que la critican por supuestamente no trabajar y hacerse la víctima en los programas de televisión tras sufrir violencia física y psicológica por parte de su aún esposo y padre de sus hijos, el cumbiambero John Kelvin.

La ‘rubia’ aclaró que sí tiene trabajo en distintas empresas, pero aclaró que no encuentra la persona para que cuide a sus hijos.

“Yo trabajo como imagen para una clínica de estética, para salones de belleza y me pagan para ir a promocionarlos… Pero lo lógico es tener un trabajo estable y mensuales y seguir con mis activaciones… Yo sí trabajo y me parto el lomo, y agradezco las ofertas de trabajo que he tenido”, señaló Durán.

“Sí, me alcanza, trabajo todos los días, no me puedo quejar, llego a casa por la noche porque me dedico a íntegramente a trabajar todo el día”, señaló. Y de inmediato, Janet le preguntó si ahora ya no necesita más ayuda y puede valerse por sí misma, y la madre de cuatro hijos señaló: “Así es Janet, yo manejo el rubro de belleza hace años. Tengo una página donde trabajo con mi marca y en pandemia, yo viví con eso, mantuve mi hogar haciendo servicios a domicilio”.