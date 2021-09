Jossmery arremete contra Paula con divertido video: “En sandalias y medias, me gusta estar así”

Compartir Facebook

¡Fuerte y claro! La ex policía no se quedó callada tras las críticas de su ex amiga y decidió arremeter contra ella con un divertido tiktok.

Tras la entrevista de Paula Manzanal con Magaly Medina y contar que conoce la lujosa mansión del DJ francés David Guetta, aprovechó en mandar un indirecta hacia su ex amiga, Jossmery Toledo.

Indicó que a dicha mansión no entran personas que usan chanclas con medias, por lo que Jossmery se quedó ‘picona’ y arremetió contra Paula a través de un TikTok.

La influencer protagonizó un video donde se le ve usando medias y un par de sandalias haciendo referencia a la indirecta de la ‘Embajadora’ y bailó al ritmo de una canción del momento. “En sandalias y medias, me gusta estar así”, decía en la descripción del clip.

PAULA Y SU INDIRECTA A JOSSMERY

Paula Manzanal volvió a lanzar otro dardo a Jossmery Toledo en conversación con Magaly Medina. Recordemos que la ‘Rubia’ se encuentra en la casa de David Guetta en Ibiza.

“Acá no aceptan chicas que entren con chanclas y medias”, dijo en un primero momento la influencer quien se defendió también de los insultos que recibió de parte de Macarena Gastaldo.

Durante la última edición de ‘Magay TV La Firme, Paula Manzanal dejó entrever que a la pareja de Macarena no le alcanzaría para llevarle a Europa: “¿Quién será? Ni la registro (…) Yo vivo acá, creo que ella en realidad quiere llegar acá, pero a su ‘peche’ no le alcanza para llegar tan lejos”.

“Hoy día, en su cumpleaños, le quiero regalar unos plumones para darle un poquito de color a Maca”, volvió a lanzar un dardo para Macarena.

En ese instante, Magaly Medina le preguntó qué opinaba de los insultos recibidos de parte de Macarena Gastaldo. “Yo lo tomo de quien viene y no es mi amiga, la conocí 5 meses y ya, amiga mía no es”. “Le deseo lo mejor, que haga su vida por allá, creo que el día que encuentre un mejor ‘peche’ va a llegar más lejos”, concluyó.

