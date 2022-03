Jossmery confesó que fue atropellada por una cúster cuando era policía

Compartir Facebook

La ex policía reveló que sufrió un fuerte accidente cuando servía al país como policía.

La modelo Jossmery Toledo confesó que producto de un accidente que sufrió cuando era policía le quedo una notoria y grande cicatriz en el brazo.

Al borde de perder el brazo, así lo contó Jossmery pues fue una etapa traumante en su vida por lo que estuvo casi cara a cara con la muerte.

“Para mí significa mucho porque es una marca de combate, como lo dice, porque yo cuando era motorizada, algunos le dicen Fénix, pero en realidad yo trabajaba en Tránsito Sur 1, motorizada, una couster me atropelló y me fracturó”, conto la ahora chica reality.

Además confesó que no logró encontrar a la persona responsable de su accidente y que no planeaba borrársela pues fue producto de su trabajo, sin embargo, ahora la ex saliente de Fabio Agostini se someterá a unas sesiones láser para poder borrar poco a poco la gran marca que le dejó.

Magaly se ríe de Jossmery Toledo en EEG: “es la última, la que siempre pierde”

La conductora Magaly Medina no tuvo reparos en burlarse de Jossmery Toledo y su rendimiento en Esto es guerra, luego de ser presentada como la bomba del programa. Vale decir que fanáticos del programa reality se llenaron de expectativas.

“¿Y Jossmery? Jossmery la que dijo ya es la oportunidad de brillar en Esto es guerra. No, es la última, la que siempre pierde, la que no tiene resistencia y la que ahora está lesionada. Dice que se lesionó el tobillo, ahora es delicadita como una flor”, se burló la ‘urraca’ en el programa Magaly TV La firme.

“Ella, que siempre la veíamos en sus redes sociales cargando pesas como si fuera a hacer fisicoculturismo, que siempre nos demostraba a todos a través de redes sociales que practica deporte, que es muy fortachona, además ella tuvo una vida en la policía donde se supone que tienes que tener bastante físico, a menos que ella haya estado sentada todo el tiempo en un escritorio. Pero parece que va a ser la primera que ya tiró la toalla en Esto es guerra”, comentó Magaly Medina.