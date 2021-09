Jossmery confiesa que hace canjes: “No le veo nada de malo, es apoyar al emprendedor”

Compartir Facebook

¡Sin ‘paltas’! La ex policía revela que cobra por hacer los famosos ‘canjes’ y que no le ve nada de malo, al contrario, es apoyar al emprendedor.

En el programa Mujeres al Mando, Jossmery sorprendió a todos con tremenda confesión en vivo. La influencer reveló que parte de sus ingresos económicos vienen de los canjes.

“Me tomo mi tiempo para hacer mis canjes, que no le veo nada de malo, es apoyar al emprendedor. Hay empresas que también me pagan y bienvenido es. Mientras no estés haciendo nada malo ni un acto de corrupción, todo bien”, comentó.

“QUIERE SER ALCALDE DE SJL”

La ex policía confesó que tiene muchas ganas de trabajar por su distrito y solucionar los problemas que existen en San Juan de Lurigancho.

Dado los recientes problemas en el distrito de San Juan de Lurigancho, como la falta de agua, Jossmery Toledo se mostró mortificada por los cambios que podría haber en su distrito. Es por eso que la ex policía confesó que está considerando incursionar en la política para ayudar a todos los vecinos de SJL.

“Quería comentarlos especialmente a la gente de San Juan de Lurigancho, me están proponiendo tres partidos políticos para poder postular de alcaldesa, así que estoy analizándolo, a ver si me conviene o no, con un grupo de trabajo obviamente, que es especialista en eso”, expresó Jossmery.

Asimismo, admitió que ella no tiene experiencia con el trabajo de alcalde, sin embargo son sus ganas de hacer cambios en SJL, lo que la motivan. Además, Jossmery asegura que le encanta vivir en San Juan de Lurigancho y está orgullosa de su distrito.

“Yo sé que soy nueva en eso, pero la verdad que me encantaría hacer mucho por mi distrito, porque nunca me he avergonzado de vivir en SJL. Amo vivir aquí es más, lo poco que he podido ayudarlos ha sido de corazón, ni buscar beneficios ni nada”, comentó Jossmery.

