Jossmery cuadra a Fabio por decir que ella lo llama: “Alucinado, él está bloqueado”

La ex suboficial se burló de las declaraciones de Fabio Agostini quien dijo que ella lo llama seguido, y lo bajó de su nube.

¿Habrá reconciliación? Jossmery Toledo y Fabio Agostini tuvieron un fugaz romance hace tiempo, pero ahora que están junto en EEG, volvieron a los dimes y diretes. Todo empezó cuando Jossmery le pidió al español que se olvide de ella y la “supere”.

Es allí que Fabio dijo que la que no lo supera es ella porque sigue hablando de él y hasta reveló que ella es la que lo llama por teléfono constantemente. “Pero para qué dijo eso, si yo no digo nada… Superar de qué si todos los días me está quemando el teléfono”, señaló.

Jossmery tomó con mucha gracia aquella situación, pero no dejó pasar la oportunidad de cuadrarlo desmintiendo su versión. “Qué alucinado, está más bloqueado de todos lados, qué voy a llamar a ese”, dijo la ex suboficial entre risas.

“Pasado pisado, yo soy así”, explicó Jossmery. Parece que la ex parejita ha vuelto a las andadas y estarían camuflando el haber retomado la comunicación. Hasta el momento todo se trata de especulaciones, lo cierto es que tal vez a Paula no le guste nada la reconciliación de ambos.

Hace unos días Jossmery Toledo y Anthony Aranda estuvieron juntos en el programa ‘En boca de todos’ y allí la ex suboficial elogió la mirada del ‘activador’. “La cara de Anthony es como que te mira y te va a comer”, dijo Jossmery en su momento.

Eso generó que el ‘activador’ se sonroje y ahora ambos siguen juntos pero en el set de ‘Esto es Guerra’, por lo que se ven a diario. Parece que muchos usuarios se emocionaron con esta parejita y le pidieron a Jossmery que sea la vengadora del ‘Gato’ Cuba.

Cabe recordar que todo indica Melissa Paredes le fue infiel al ‘Gato’, con el ‘activador’, por lo que los usuarios creen que Jossmery puede ahora puede vengar al futbolista metiéndose con Anthony Aranda. Ellos le pidieron a la ex suboficial que “haga lo suyo”, pues el cuerpazo y la belleza que tiene pueden hacer caer a cualquiera.

“Jossmery, véngalo al Gato Cuba, por favorcito”, “Si te metes con Anthony, te yapeamos”, “Metete con Anthony Aranda porfa”, “Métete con Anthony, Josmery, y serás la peruana con más seguidores”, “Sé el karma de Melissa”, eran algunos de los comentarios.

