Jossmery molesta porque la tildan de ‘cochina’: “Yo compro mi agua y me baño”

La modelo e influencer Jossmery Toledo no se quedó callada ante las críticas y salió al frente a defenderse luego de que la tildaran de ‘cochina’ tras la falta de agua en San Juan de Lurigancho.

En esta oportunidad, la expolicía utilizó su cuenta oficial de Instagram para a través de sus historias dejar en claro que ella se baña pues compra agua.

“Oigan no sé si reír o llorar con esta noticia que me mandó mi amiga. Si Jossmery se baña o no se baña… Bueno, para los que quieren saber yo sí me baño –porque yo compro mi agua y me baño- pero no es el hecho”, dijo en un primer momento.

“Al menos ayudó esta noticia para que muchas personas vean que estamos sin agua y de repente ayuden, una ayuda social, enviando cisternas para poder abastecernos con agua en algunas zonas. Por mi casa todavía no llega, desde el sábado no tenemos agua, por muchas zonas igual. Es una pena lo que estamos pasando”, agregó.

Asimismo, Jossmery aprovechó su espacio de red social para criticar al alcalde por la falta de atención. “No se pronuncia y nunca ha hecho nada… Si yo hablara de lo que ha hecho en su gobierno, no ha hecho absolutamente nada todo está igual las pistas rotas”. “De verdad no sé qué más decir… Qué les cuesta trabajar bien, qué les cuesta no robar, es un problema”, continuó.

Finalmente indicó: “Si yo fuera alcalde qué no haría por mi distrito, se los juro… ¡Qué no haría!”

“No sé cuántos días no me voy a bañar”

Este fue lo dicho por Jossmery Toledo hace apenas un día y tras las críticas, salió a defenderse.

“Está bien nos pueden cortar unos días pero si dicen que nos va a venir el agua entonces hay que creer en eso. No sé cuántos días no me voy a bañar, estaremos con trapitos secándonos pero necesitamos agua… Me duele la cabeza de tanto renegar”, concluyó Jossmery y etiquetó a Sedapal en sus historias de Instagram.

